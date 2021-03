Beste VPN-tjeneste: Hva du skal se etter når du velger en leverandør

Nettbryter

En VPN-nettbryter stopper all trafikk i å komme inn eller forlate enheten hvis du er frakoblet VPN-et.

ExpressVPN Network Lock vil kutte all internettrafikk umiddelbart om tilkoblingen din plutselig stopper. Dette vil forhindre at nettverket og all trafikken din blir eksponert for nysgjerrige blikk.