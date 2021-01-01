Лучший VPN-сервис: на что обратить внимание при выборе топ VPN-провайдера

Нет регистрации истории просмотров и подключений

VPN-провайдер должен в первую очередь заботиться о защите конфиденциальности. Хороший VPN-сервис будет обеспечивать максимальную конфиденциальность и анонимность и не скрывать свою политику в отношении регистрации данных.

ExpressVPN очень серьезно относится к конфиденциальности и безопасности и никогда не будет регистрировать интернет-трафик пользователей. То, что вы делаете в Интернете, — это ваше личное дело, и никто не имеет права следить за вами.