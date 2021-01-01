Лучший VPN-сервис: на что обратить внимание при выборе топ VPN-провайдера
Воспользуйтесь услугами самого лучшего VPN-сервиса, который обеспечит вам полную безопасность в Интернете.
Выберите VPN-сервис с лучшими возможностями
Хороший VPN-провайдер защитит ваше интернет-соединение и даст вам полный контроль над контентом, к которому вы хотите получить доступ. Но важно выбрать самый лучший VPN-сервис, который сможет обеспечить полную интернет-безопасность и дать вам все необходимое.
|ExpressVPN
|Ближайший конкурент
|Бесплатный VPN-провайдер
Надежный сервис
Не дает украсть трафик
Маскировка IP-адреса
Шифрование трафика
Легкая смена локаций
Круглосуточная поддержка в онлайн-чате
Главное, на что следует обратить внимание при выборе лучшего VPN-сервиса
Нет регистрации истории просмотров и подключений
VPN-провайдер должен в первую очередь заботиться о защите конфиденциальности. Хороший VPN-сервис будет обеспечивать максимальную конфиденциальность и анонимность и не скрывать свою политику в отношении регистрации данных.
ExpressVPN очень серьезно относится к конфиденциальности и безопасности и никогда не будет регистрировать интернет-трафик пользователей. То, что вы делаете в Интернете, — это ваше личное дело, и никто не имеет права следить за вами.
Большой выбор локаций VPN-серверов
Лучшие VPN-сервисы имеют множество локаций серверов, предоставляя вам больше свободы и контроля над интернет-соединением. VPN-соединение позволяет безопасно получать доступ к любимым веб-сайтам и социальным сетям даже во время путешествий.
Сеть серверов ExpressVPN — это 160 локаций серверов в 94 странах. Пользователям предоставляется неограниченная пропускная способность и возможность переключения между серверами. Благодаря всему этому вы можете спокойно подключаться к Интернету из любой точки мира.
Ошеломляющая скорость
Если для вас важны безопасность и конфиденциальность при просмотре потокового видео, вам потребуется надежное и быстрое VPN-соединение.
ExpressVPN постоянно оптимизирует сеть, что позволяет обеспечить беспрецедентную скорость. Благодаря этому вы можете смотреть свои любимые фильмы и сериалы онлайн с высоким разрешением и с минимальной буферизацией.
Для обеспечения самого лучшего и быстрого соединения на всех устройствах ExpressVPN поддерживает несколько протоколов: OpenVPN (с UDP или TCP), L2TP/IPsec и IKEv2. В дополнение к набору стандартных протоколов ExpressVPN разработал протокол Lightway. Испытайте протокол Lightway на деле, и вы убедитесь сами, что он значительно улучшает опыт использования VPN. Узнайте подробнее.
Экстренное отключение
Функция экстренного отключения прекращает передачу трафика к устройству и от него, если соединение с VPN-сервером прерывается.
Функция Network Lock ExpressVPN немедленно остановит весь интернет-трафик, если ваше соединение внезапно прервется. Благодаря этому ваша сеть и весь ваш трафик останутся защищенными от посторонних.
Самые надежные методы шифрования
Не имеет смысла пользоваться VPN-сервисом, если он не может надежно зашифровать и защитить ваше интернет-соединение.
Не позволяйте никому шпионить за вами, будь то правительства, корпорации или мошенники. Чтобы защитить вас от них, программное обеспечение ExpressVPN помещает весь ваш интернет-трафик в туннель, зашифрованный при помощи 256-битного шифрования.
Безопасность на всех устройствах
Времена, когда на всю семью был один настольный компьютер, давно прошли. В наши дни у каждого есть по несколько устройств, которые постоянно подключены к Интернету. Будь то Android, ноутбук, iPhone, iPad или роутер, все они могут быть защищены с помощью VPN.
У ExpressVPN есть приложения для всех устройств, чтобы вы могли свободно и конфиденциально использовать Интернет, где бы вы ни находились и что бы вы ни делали. Приложение ExpressVPN можно установить на неограниченное количество устройств и использовать одновременно до пяти из них.
Безопасные способы оплаты
Интернет-безопасность начинается до подключения к VPN. Выбор надежной компании, которой можно доверять, гарантирует, что ваши платежные реквизиты не будут скомпрометированы.
ExpressVPN принимает все признанные во всем мире способы оплаты, предоставляя вам возможность выбрать самый удобный для вас способ. Для тех, кому важна конфиденциальность, ExpressVPN также принимает анонимные платежи Bitcoin.
Нам доверяют профессионалы
С 2009 года ExpressVPN обеспечивает своим клиентам надежную защиту в Интернете. За годы работы мы завоевали доверие клиентов и экспертов, многие из которых называют теперь ExpressVPN самым лучшим VPN-сервисом в мире.
Независимые профессиональные аудиторы из компании PwC самым тщательным образом изучили кодовую базу нашего сервиса и провели интервью с нашими сотрудниками, чтобы убедиться в том, действительно ли VPN-серверы ExpressVPN работают в соответствии с положениями нашей политики конфиденциальности и действительно ли они не регистрируют онлайн-активность и подключения. Читайте подробнее здесь.
Что лучший VPN-провайдер может вам предложить
Виртуальная частная сеть (VPN) — это универсальный веб-инструмент, который позволяет обеспечить лучшую конфиденциальность, обойти цензуру и открыть полный доступ ко всем интернет-ресурсам. Но не все VPN-сети одинаковы.
Убедитесь, что вы выбрали VPN-сервис, который удовлетворяет все ваши потребности и показывает хорошую производительность при каждом подключении на всех устройствах.
В то время как большинство VPN-сервисов предлагают отдельные преимущества, лучшие VPN-провайдеры удовлетворят все ваши требования, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным пользователем.
Безопасность и конфиденциальность
Инструменты и сервисы
Воспользуйтесь этими преимуществами и многим другим. Вы ничем не рискуете
Если по какой-либо причине вам не понравится качество сервиса ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите свои деньги обратно без лишних вопросов.