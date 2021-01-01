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En iyi VPN hizmeti: Bir sağlayıcı seçerken dikkat edilecek şeyler

Tüm internet ve güvenlik ihtiyaçlarınız için en iyi VPN'i edinin.

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Mobile phones, a tablet, a laptop, and a desktop all running ExpressVPN simultaneously.

Sizin için en iyi özelliklere sahip VPN programını seçin

İyi bir VPN internet bağlantınızı korur ve size görmek istediğiniz içerik üzerinde tam kontrol sağlar. Ancak ihtiyacınız olan tüm özellikleri ve internet güvenliğini sağlayan en iyi VPN hizmetini seçmek önemlidir.

Sizin için en iyi özelliklere sahip VPN programını seçin
ExpressVPNEn yakın rakipÜcretsiz VPN'lerin çoğu

Güvenilir hizmet

ExpressVPN %99.9 çalışma süresine sahiptir

Korsanların trafiği gaspetmesine izin vermez

ExpressVPN üçüncü kişilerin verilerinizi ele geçirmelerini önler

IP Adresinizi Gizler

ExpressVPN ile 2 dakikadan kısa sürede IP adresinizi gizleyin

Trafiğinizi Şifreler

ExpressVPN sınıfında en iyi şifreleme kullanır

Konum değiştirmesi kolay

ExpressVPN'in 160 konumu arasında kolayca geçiş yapın

24 saat canlı sohbet desteği

Yardım almak için ExpressVPN'de gerçek bir kişiye ulaşın

En iyi VPN hizmetini seçerken dikkat edilecek başlıca özellikler

Bağlantı ve aktivite kayıtlarını içeren bir klasör üzerinde kırmızı "hayır" sembolü.

Aktivite kaydı yok, bağlantı kaydı yok

VPN sağlayıcısı öncelikle bir gizlilik şirketi olmalıdır. İyi bir VPN hizmeti gizliliğinizi bütünüyle korur ve kayıt tutma politikası konusunda şeffaftır.

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik şirketi konumunu son derece ciddiye alır ve bir kullanıcının internet trafiğini hiçbir zaman kaydetmez. Çevrimiçi ne yaptığınız sizi ilgilendirir ve hiç kimsenin sizi takip etme hakkı yoktur.

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

Birçok VPN konumu seçeneği

En iyi VPN hizmetleri birçok sunucu konumu ile birlikte gelir ve size daha çok özgürlük ve internet bağlantınız üzerinde kontrol sağlar. Bir VPN bağlantısı, sevdiğiniz web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına seyahat halinde iken bile güvenli bir erişim sağlar.

ExpressVPN 94 ülkede 160 sunucu konumuna sahiptir ve varsayılan olarak sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme ile gelir, dünyanın her yerinden gönül rahatlığı ile bağlanmanızı sağlar.

Hız göstergesi.

Etkileyici hız

Çevrimiçi video izlerken güvende ve gizli olmak istiyorsanız, sağlam ve hızlı bir VPN bağlantısına ihtiyacınız vardır.

ExpressVPN benzersiz hızları sağlamak için ağını sürekli olarak optimize eder, böylece sevdiğiniz filmleri ve dizileri en az bekleme süresi ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.

ExpressVPN tüm cihazlarınızda en hızlı ve en iyi bağlantıyı sağlamak için (UDP veya TCP ile) OpenVPN, L2TP/IPsec ve PPTP dahil olmak üzere bir çok protokolü destekler. ExpressVPN bu tür standart protokollere ek olarak Lightway‘i geliştirdi. Lightway'i deneyin ve VPN deneyiminizi nasıl daha da hızlandırabileceğini görün. Daha fazlasını öğrenin.

İnterneti Acil Kapatma butonu.

Kill switch

VPN kill switch, VPN sunucu konumuna bağlantınız kopar ise cihazınıza gelen veya cihazınızdan giden tüm trafiği durdurur.

ExpressVPN Network Lock bağlantınız aniden durursa tüm internet trafiğinizi anında keser. Bu özellik ağınızın ve internet trafiğinizin meraklı gözlere karşı korunmasız kalmasını önler.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi gösteren ve ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen sayılar.

En güçlü şifreleme

İnternet bağlantınızı uygun bir şekilde şirelemediği ve güvene almadığı sürece, VPN'e sahip olmanın bir anlamı yoktur.

Devletler, şirketler veya Wi-Fi casusları; kim olursa olsun insanların sizi gözetlemelerine izin vermeyin. ExpressVPN sizi saldırganlardan korumak için internet trafiğinizin tamamını 256-bit şifreli tünel ile sarmalar.

Ekranlarında bir kilit bulunan bir laptop ve telefon.

Tüm cihazlarda güvenlik

Ailenin tamamı için paylaşılan bir masaüstü bilgisayar günleri çoktan bitti. Bu günlerde herkes devamlı olarak internete bağlı birçok cihazlara sahip. Bu Android, dizüstü bilgisayar, iPhone, iPad veya yönlendirici olsa da, tüm cihazlarınızın VPN'iniz tarafından korunmasını beklersiniz.

ExpressVPN tüm cihazlarınız için uygulamalara sahiptir, böylece nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın özgürce ve gizlice gezinebilirsiniz. ExpressVPN uygulaması sınırsız sayıda cihaza yüklenebilir ve aynı anda en fazla beş cihazda kullanılabilir.

Bitcoin logosu: ExpressVPN Bitcoin ve PayPal dahil olmak üzere büyük ödeme kurumlarının hepsini kabul eder.

Güvenli ödeme seçenekleri

İnternet güvenliği VPN'inize bağlanmadan önce başlar. Güvenilir ve emniyetli bir şirketi seçmek ödeme detaylarınızın tehlikeye atılmamasını sağlar.

ExpressVPN dünyaca tanınan tüm ödeme seçeneklerini kabul eder ve gönül rahatlığı ile dilediğiniz şekilde ödeme yapmanızı sağlar. Gizliliğine düşkünler için, ExpressVPN anonim Bitcoin ödemelerini de kabul eder.

ExpressVPN gizliliğinizi korumak için kendini adamıştır.

Teknoloji uzmanları tarafından güveniliyor

ExpressVPN 2009 yılından beri internet kullanıcılarının güvenli ve gizli bir şekilde gezinmelerine yardımcı olmaktadır. Yıllar boyunca, müşterilerimizin ve teknoloji eleştirmenlerinin güvenini kazandık ve birçoğu ExpressVPN'i dünyanın en iyi VPN'i olarak değerlendirmektedir.

PwC'nin bağımsız denetim profesyonelleri kodumuzu enine boyuna inceledi ve VPN sunucularımızın, aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmama ile ilgili politikamız dahil olmak üzere, gizlilik politikamız ile uyumlu olup olmadığını doğrulamak için ekip üyelerimiz ile görüşmelerde bulundu. Buradan daha fazlasını öğrenin.

ExpressVPN'e odaklanmış büyüteç: En iyi özelliklere sahip en iyi VPN sağlayıcısını seçin.

En iyi VPN sağlayıcısı ile ne edinirsiniz

Bir Sanal Özel Ağ (VPN) gizliliğinizi artırabileceğiniz, sansürü savuşturabileceğiniz ve internetin gücünün tamamını serbest bırakabileceğiniz çok yönlü bir web aracıdır. Ancak Tüm VPNler aynı değildir.

Tüm cihazlarınızda, her bağlandığınızda ihtiyacınız olan özellikleri ve performansı sağlayan bir VPN hizmeti seçtiğinizden emin olun.

Çoğu VPN bazı faydalar sağlarken, en iyi VPN sağlayıcıları sıradan bir kullanıcı veya sık kullanıcı olsanız da tüm isteklerinizi yerine getirir.

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Neden VPN için para ödemelisiniz?

Proxy vs VPN

VPN tüneli nedir?

Ev VPN'i vs İşletme VPN'i

VPN vs uzak masaüstü

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Yeni başlayanlar için VPN

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