En iyi VPN hizmeti: Bir sağlayıcı seçerken dikkat edilecek şeyler
Tüm internet ve güvenlik ihtiyaçlarınız için en iyi VPN'i edinin.
Sizin için en iyi özelliklere sahip VPN programını seçin
İyi bir VPN internet bağlantınızı korur ve size görmek istediğiniz içerik üzerinde tam kontrol sağlar. Ancak ihtiyacınız olan tüm özellikleri ve internet güvenliğini sağlayan en iyi VPN hizmetini seçmek önemlidir.
|ExpressVPN
|En yakın rakip
|Ücretsiz VPN'lerin çoğu
Güvenilir hizmet
Korsanların trafiği gaspetmesine izin vermez
IP Adresinizi Gizler
Trafiğinizi Şifreler
Konum değiştirmesi kolay
24 saat canlı sohbet desteği
En iyi VPN hizmetini seçerken dikkat edilecek başlıca özellikler
Aktivite kaydı yok, bağlantı kaydı yok
VPN sağlayıcısı öncelikle bir gizlilik şirketi olmalıdır. İyi bir VPN hizmeti gizliliğinizi bütünüyle korur ve kayıt tutma politikası konusunda şeffaftır.
ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik şirketi konumunu son derece ciddiye alır ve bir kullanıcının internet trafiğini hiçbir zaman kaydetmez. Çevrimiçi ne yaptığınız sizi ilgilendirir ve hiç kimsenin sizi takip etme hakkı yoktur.
Birçok VPN konumu seçeneği
En iyi VPN hizmetleri birçok sunucu konumu ile birlikte gelir ve size daha çok özgürlük ve internet bağlantınız üzerinde kontrol sağlar. Bir VPN bağlantısı, sevdiğiniz web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına seyahat halinde iken bile güvenli bir erişim sağlar.
ExpressVPN 94 ülkede 160 sunucu konumuna sahiptir ve varsayılan olarak sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme ile gelir, dünyanın her yerinden gönül rahatlığı ile bağlanmanızı sağlar.
Etkileyici hız
Çevrimiçi video izlerken güvende ve gizli olmak istiyorsanız, sağlam ve hızlı bir VPN bağlantısına ihtiyacınız vardır.
ExpressVPN benzersiz hızları sağlamak için ağını sürekli olarak optimize eder, böylece sevdiğiniz filmleri ve dizileri en az bekleme süresi ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.
ExpressVPN tüm cihazlarınızda en hızlı ve en iyi bağlantıyı sağlamak için (UDP veya TCP ile) OpenVPN, L2TP/IPsec ve PPTP dahil olmak üzere bir çok protokolü destekler. ExpressVPN bu tür standart protokollere ek olarak Lightway‘i geliştirdi. Lightway'i deneyin ve VPN deneyiminizi nasıl daha da hızlandırabileceğini görün. Daha fazlasını öğrenin.
Kill switch
VPN kill switch, VPN sunucu konumuna bağlantınız kopar ise cihazınıza gelen veya cihazınızdan giden tüm trafiği durdurur.
ExpressVPN Network Lock bağlantınız aniden durursa tüm internet trafiğinizi anında keser. Bu özellik ağınızın ve internet trafiğinizin meraklı gözlere karşı korunmasız kalmasını önler.
En güçlü şifreleme
İnternet bağlantınızı uygun bir şekilde şirelemediği ve güvene almadığı sürece, VPN'e sahip olmanın bir anlamı yoktur.
Devletler, şirketler veya Wi-Fi casusları; kim olursa olsun insanların sizi gözetlemelerine izin vermeyin. ExpressVPN sizi saldırganlardan korumak için internet trafiğinizin tamamını 256-bit şifreli tünel ile sarmalar.
Tüm cihazlarda güvenlik
Ailenin tamamı için paylaşılan bir masaüstü bilgisayar günleri çoktan bitti. Bu günlerde herkes devamlı olarak internete bağlı birçok cihazlara sahip. Bu Android, dizüstü bilgisayar, iPhone, iPad veya yönlendirici olsa da, tüm cihazlarınızın VPN'iniz tarafından korunmasını beklersiniz.
ExpressVPN tüm cihazlarınız için uygulamalara sahiptir, böylece nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın özgürce ve gizlice gezinebilirsiniz. ExpressVPN uygulaması sınırsız sayıda cihaza yüklenebilir ve aynı anda en fazla beş cihazda kullanılabilir.
Güvenli ödeme seçenekleri
İnternet güvenliği VPN'inize bağlanmadan önce başlar. Güvenilir ve emniyetli bir şirketi seçmek ödeme detaylarınızın tehlikeye atılmamasını sağlar.
ExpressVPN dünyaca tanınan tüm ödeme seçeneklerini kabul eder ve gönül rahatlığı ile dilediğiniz şekilde ödeme yapmanızı sağlar. Gizliliğine düşkünler için, ExpressVPN anonim Bitcoin ödemelerini de kabul eder.
Teknoloji uzmanları tarafından güveniliyor
ExpressVPN 2009 yılından beri internet kullanıcılarının güvenli ve gizli bir şekilde gezinmelerine yardımcı olmaktadır. Yıllar boyunca, müşterilerimizin ve teknoloji eleştirmenlerinin güvenini kazandık ve birçoğu ExpressVPN'i dünyanın en iyi VPN'i olarak değerlendirmektedir.
PwC'nin bağımsız denetim profesyonelleri kodumuzu enine boyuna inceledi ve VPN sunucularımızın, aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmama ile ilgili politikamız dahil olmak üzere, gizlilik politikamız ile uyumlu olup olmadığını doğrulamak için ekip üyelerimiz ile görüşmelerde bulundu. Buradan daha fazlasını öğrenin.
En iyi VPN sağlayıcısı ile ne edinirsiniz
Bir Sanal Özel Ağ (VPN) gizliliğinizi artırabileceğiniz, sansürü savuşturabileceğiniz ve internetin gücünün tamamını serbest bırakabileceğiniz çok yönlü bir web aracıdır. Ancak Tüm VPNler aynı değildir.
Tüm cihazlarınızda, her bağlandığınızda ihtiyacınız olan özellikleri ve performansı sağlayan bir VPN hizmeti seçtiğinizden emin olun.
Çoğu VPN bazı faydalar sağlarken, en iyi VPN sağlayıcıları sıradan bir kullanıcı veya sık kullanıcı olsanız da tüm isteklerinizi yerine getirir.
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