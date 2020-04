Få den bedste Roku VPN:

VPN-router: Aktivér ExpressVPN på din router for at opleve fuld privatliv og alle sikkerhedsfordele ved en VPN på din Roku (og enhver anden enhed på dit netværk). Din VPN-forbindelse forbliver altid slået til, så din Roku og andre tilsluttede enheder fungerer, som om de var i et andet land.

Virtuel router: Brug af en virtuel router betyder deling af en ExpressVPN-forbindelse fra en Mac eller en PC. Du får samme fordele som en VPN-router, men du har ikke brug for andet udstyr. Din computer skal holdes tændt, og opsætningen kan være en smule mere kompliceret. Se, hvordan du gør det for Windows og Mac .

Spejl til TV: Spejl et show eller en film fra en VPN-aktiveret smartphone eller computer direkte til dit tv ved hjælp af Roku. Besøg vores supportside for detaljer. Selvom det ikke er egnet til alle kombinationer af tjenester og enheder, er det ofte den enkleste måde at bruge din VPN til at streame til et tv. Prøv det hjemme hos venner, selvom de ikke har ExpressVPN.