Roku ist ein kleines Gerät, das an die HDMI-Buchse Ihres Fernsehers angeschlossen wird. Es stellt eine Verbindung zu Ihrem Internetanschluss zu Hause her und lässt Sie verschiedene Anwendungen auf Ihrem Fernseher genießen, um kostenlose und kostenpflichtige Inhalte von Diensten wie Amazon Prime Video , Netflix , Disney+ , YouTube , HBO Go und Hulu zu streamen.

Abgesehen von den offensichtlichen Vorteilen, wie der Fähigkeit, unauffällig zu surfen, ohne die digitale Freiheit preiszugeben, ermöglicht dieser VPN-Dienst für mich als englischer Expat in den USA Fernsehinhalte aus der UK zu sehen, dem einzigen, was ich als einziges wirklich von Zuhause vermisse!

Aktivieren Sie ExpressVPN auf Ihrem Router , um die vollen Datenschutz- und Sicherheitsvorteile eines VPNs auf Roku (und jedem anderen Gerät in Ihrem Netzwerk) zu erhalten. Ihre VPN-Verbindung bleibt immer eingeschaltet, sodass Ihr Roku und andere angeschlossene Geräte so funktionieren, als befänden sie sich in einem anderen Land.

Need help? Chat with us!