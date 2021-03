Hur man skärmspeglar eller castar till en TV med ett VPN

Chromecast

Googles Chromecast är en dongel som man kopplar in i TV:n och det är den mest grundläggande castingenheten (på ett bra sätt). Du ställer bara in en film, ett spel, en låt eller annan media på din mobilenhet, och trycker på en knapp för att casta till din TV. Det finns inget TV-gränssnitt eller någon fjärrkontroll att handskas med. Eftersom Android- eller iOS-mobilappar enkelt kan ställas in med Chromecast-funktionen från utvecklaren finns det enormt många appar som är kompatibla med lösningen. Chromecast erbjuder också spegling från Android- och Windows-enheter. Om man vill ha högre upplösning och avancerade färginställningar ska man välja Chromecast Ultra.

Läs mer om spegling med ExpressVPN och Chromecast.