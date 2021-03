Como espelhar a tela ou transmitir para uma TV com uma VPN

Espelhamento significa projetar uma cópia exata da exibição do seu dispositivo de tela pequena em uma tela grande. Tudo o que você vê em seu dispositivo - barras de ferramentas, hora e data, uso da bateria, etc. - será apresentado na TV e, geralmente, o dispositivo deve ser dedicado a esse fluxo, com a tela ativa e não fazer mais nada. Também pode haver um pequeno atraso entre o que você vê em seu dispositivo e o que aparece em sua TV. Se essas limitações não forem um problema para você, o espelhamento provavelmente funcionará sem problemas.

A transmissão, por outro lado, é um recurso integrado a muitos aplicativos e sistemas operacionais que permitirá que você projete um fluxo enquanto o dispositivo ainda pode ser usado para outra coisa ou até mesmo colocado no modo de espera. A qualidade e a velocidade da imagem podem ser melhores do que com o espelhamento. Mas essa funcionalidade não está presente para todos os aplicativos e em todos os dispositivos e, em alguns casos, pode ser desativada pelo fabricante do aplicativo ou do dispositivo por motivos comerciais.