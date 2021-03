Näin striimaat tai jaat ruudun televisioon VPN:ää käyttäen

AirPlay

Applen AirPlay on kenties parhaiten tunnettu striimausväline. Sen avulla voi sekä peilata että suoratoistaa. Se on saatavilla Applen laitteissa (esimerkiksi Mac-tietokoneet, iPhonet ja iPadit joilla on iOS-käyttöjärjestelmä), mutta myös sovelluksissa kuten iTunes, joten Windowsin käyttäjätkin voivat hyödyntää sitä. (Androidille vaaditaan kolmannen tahon ohjelma, jotta AirPlaytä on mahdollista käyttää.) Alun perin AirPlaytä oli mahdollista käyttää vain Apple TV:lle peilaamiseen tai striimaamiseen, mutta yhä useammissa muiden valmistajien älytelevisioissa ja muissa laitteissa on sisäänrakennettuna mahdollisuus vastaanottaa AirPlay-signaalia.