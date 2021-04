Android TV er et operativsystem, som er designet af Google og optimeret til brug af smart tv'er og streaming-enheder. Det er baseret på Android, operativsystemet, der kører på telefoner og tablets. Udtrykket Android TV bruges også undertiden uformelt til at henvise til et fjernsyn, der kører software baseret på Android, men der er ikke noget enkelt produkt, der officielt kaldes et “Android TV”, og Android-baserede smart-tv'er kommer fra flere producenter, herunder Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL og Philips.