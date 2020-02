ExpressVPN og Amazon: Hvordan du kan bruge en Fire Stick VPN hvor som helst, når som helst

ExpressVPN tilbyder kryptering i topklasse til at holde dine Fire forbindelser private og anonyme. Du kan endda vælge imellem forskellige streamingprotokolmuligheder såsom UDP, TCP, IKEv2 og IPsec, eller bare lad appen vælge hvad der er bedst for dig.

Hvis du vil streame indhold fra et bestemt land, så sørg for at din Fire enheds landindstilling matcher den tilsvarende VPN server placering.