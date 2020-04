Jeg vil gerne sige at jeg var ekstremt tilfreds med ExpressVPN da mine børn og jeg var i Asien. Vi hjemmeunderviste, og det var vigtigt, at vi var i stand til at nå de rette hjemmesider fra Asien med en rimelig responstid. Jeg var også i stand til at holde venner og familie opdateret igennem Facebook. Vi er tilbage i USA og har ikke længere brug for vores VPN, men jeg vil højt anbefale ExpressVPN til venner og vil tilmelde mig igen når jeg skal tilbage til Asien!

Joan