Jak dublować lub przesyłać treści na telewizor dzięki VPN

Chromecast

Klucz sprzętowy, który podłączasz do telewizora, Chromecast od Google to najbardziej podstawowe urządzenie do przesyłania – w dobrym tego słowa znaczeniu. Po prostu ustaw film, grę, piosenkę lub inne treści na swoim urządzeniu mobilnym, dotknij przycisku, a zostaną one przesłane na Twój telewizor. Nie musisz mieć do czynienia z interfejsem TV lub pilotem. Ponieważ dowolną aplikację mobilną na Androida lub iOS można łatwo skonfigurować za pomocą funkcji przesyłania Chromecast, liczba kompatybilnych aplikacji zaczęła szybko rosnąć. Chromecast oferuje również dublowanie zawartości ekranu z urządzeń z systemem Android i Windows. Aby uzyskać wyższe rozdzielczości i bardziej zaawansowane technologie kolorów, postaw na Chromecast Ultra.

