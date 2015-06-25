ExpressVPN'in Android uygulamasının kurulumu
- Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
- Telefonunuza veya tabletinize Android için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun
- 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın
- İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!
Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.
3 kolay adımda Android için ExpressVPN ile bağlanın!
1. Adım:
VPN'i kullanmak için Aç butonuna tıklayın. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna tıklayın.
2. Adım:
Tavsiye Edilen, Favori, ve Tüm Konumlar arasından seçin.
3. Adım:
Bağlanır bağlanmaz, gizlilik ile gezinebileceksiniz.
Video: Android üzerinde ExpressVPN'in kurulumu
Tüm Android cihazlarınız için VPN indirin
Android'i seviyorsunuz. Çevrimiçi gizliliğe değer veriyorsunuz. Android 8.0 Oreo için güvenli bir VPN mi arıyorsunuz? Veya Android 7.0 Nougat için hızlı bir VPN mi arıyorsunuz? Tüm Android cihazlarınızı güçlendirmek için ExpressVPN kullanın.
Telefonlar:
- Samsung Galaxy S10, S9, S8, Note9, Note8, Note5, A6, J8, J7
- Huawei P30, P20, P10, Mate X, Mate 10
- HTC U12, U11, U Ultra, Bolt
- Sony Xperia 10, L3, L2, L1, XZ3, XZ2, XZ1, XZ, XA2, XA1
- LG V40, V30, V20, G7, G6, K11, K10, Q, Q6, X
- Moto G7, G6, Z3, Z2, Z, E5, E4, X4, Motorola One
- Google Pixel 3, Pixel 2, Pixel
- BlackBerry Key2, Motion, KeyOne, Priv, DTEK60, DTEK50
- ...veya diğer herhangi bir Android telefon
Tabletler:
- Samsung Galaxy Tab S5, S4, S3, S2, E, A
- HTC Nexus 9
- Sony Experia Z4 Tablet, Tablet Z3 Compact, Tablet Z2
- LG G Pad X, F
- Nvidia Shield Tablet K1
- ...veya tüm diğer Android tabletler
Aynı harika işlevselliğe dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda da mı ihtiyacınız var? Mac veya Windows için VPN edinin ve ikisini aynı anda kullanın.ExpressVPN Edinin
ExpressVPN ile Android TV'nizi güçlendirin
Artık Android TV üzerinde en sevdiğiniz içerikleri izlerken VPN'in tüm koruyucu özelliklerinden yararlanabilirsiniz!
Android TV'nizi kullanarak resmi VPN uygulamasını indirmek için Google Play Store'da ExpressVPN'i arayın. Veya Android TV üzerinde ExpressVPN nasıl kurulur sayfasındaki adım adım öğreticiye göz atın.ExpressVPN Edinin
ExpressVPN Android uygulamasının temel özellikleri
Daha fazla VPN konumu
Android cihazınızı ExpressVPN'in 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.
Güvenilir olmayan Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanın
Daha önceden güvenli olarak işaretlemediğiniz herhangi bir ağa otomatik olarak bağlanmak için VPN kurun.
Gelişmiş sızıntı koruması
Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.
Ayrık tünelleme
ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.
Çok dilli arayüz
İngilizce ilk tercihiniz değil mi? Android için ExpressVPN'i diğer 12 dilden biri ile deneyin.
Ağ koruması (kill switch)
VPN bağlanamazsa İnternet trafiğinin tamamını durdurur. Veya Android 8 ve üstünde sistem kill switch'i kullanın.
Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar
Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.
ExpressVPN Android kullanıcılarından twitler
puan aldı. Değerlendirmelerin olduğu site:
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Anında kurun
Android için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Üstverilerin ve gezinme aktivitesinin kaydedilmesini önlemek için Android cihazınızın IP adresini gizleyin.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizlilik, güvenlik ve aşırı hızlar ile Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Sorularınız olursa günün her saati uygulama içerisinden ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.