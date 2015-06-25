    3 adımda bir Android VPN istemcisi edinme

    Android 10, Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow ve Lollipop için VPN

    • Android 10, Android 9, Android 8, Android 7, Android 6 ve Android 5 için güvenli APK
    • Gizli ve güvenli bir şekilde web'de gezinin, mesaj atın ve fotoğraf paylaşın
    • Sınıfında en iyi mobil VPN servisi ve desteği
    • Stressiz 30 günlük para iade garantisi
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    Android Kullanıcı Arayüzü için ExpressVPN.
    Android cihazlarınız için VPN edinin

    ExpressVPN'in Android uygulamasının kurulumu

    1. Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
    2. Telefonunuza veya tabletinize Android için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun
    3. 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın
    4. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

    Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.

    3 kolay adımda Android için ExpressVPN ile bağlanın!

    1. Adım:

    ExpressVPN uygulaması kullanıcı arayüzü (Android): VPN kapalı

    VPN'i kullanmak için Aç butonuna tıklayın. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna tıklayın.

    2. Adım:

    ExpressVPN uygulaması kullanıcı arayüzü (Android): VPN sunucusu seçimi.

    Tavsiye Edilen, Favori, ve Tüm Konumlar arasından seçin.

    3. Adım:

    ExpressVPN uygulaması kullanıcı arayüzü (Android): VPN bağlı ekran

    Bağlanır bağlanmaz, gizlilik ile gezinebileceksiniz.

    Video: Android üzerinde ExpressVPN'in kurulumu

    Tüm Android cihazlarınız için VPN indirin

    Tüm Android cihazlarınız için VPN indirin

    Android'i seviyorsunuz. Çevrimiçi gizliliğe değer veriyorsunuz. Android 8.0 Oreo için güvenli bir VPN mi arıyorsunuz? Veya Android 7.0 Nougat için hızlı bir VPN mi arıyorsunuz? Tüm Android cihazlarınızı güçlendirmek için ExpressVPN kullanın.

    Telefonlar:

    • Samsung Galaxy S10, S9, S8, Note9, Note8, Note5, A6, J8, J7
    • Huawei P30, P20, P10, Mate X, Mate 10
    • HTC U12, U11, U Ultra, Bolt
    • Sony Xperia 10, L3, L2, L1, XZ3, XZ2, XZ1, XZ, XA2, XA1
    • LG V40, V30, V20, G7, G6, K11, K10, Q, Q6, X
    • Moto G7, G6, Z3, Z2, Z, E5, E4, X4, Motorola One
    • Google Pixel 3, Pixel 2, Pixel
    • BlackBerry Key2, Motion, KeyOne, Priv, DTEK60, DTEK50
    • ...veya diğer herhangi bir Android telefon

    Tabletler:

    • Samsung Galaxy Tab S5, S4, S3, S2, E, A
    • HTC Nexus 9
    • Sony Experia Z4 Tablet, Tablet Z3 Compact, Tablet Z2
    • LG G Pad X, F
    • Nvidia Shield Tablet K1
    • ...veya tüm diğer Android tabletler

    Aynı harika işlevselliğe dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda da mı ihtiyacınız var? Mac veya Windows için VPN edinin ve ikisini aynı anda kullanın.

    ExpressVPN Edinin

    ExpressVPN ile Android TV'nizi güçlendirin

    Artık Android TV üzerinde en sevdiğiniz içerikleri izlerken VPN'in tüm koruyucu özelliklerinden yararlanabilirsiniz!

    Android TV'nizi kullanarak resmi VPN uygulamasını indirmek için Google Play Store'da ExpressVPN'i arayın. Veya Android TV üzerinde ExpressVPN nasıl kurulur sayfasındaki adım adım öğreticiye göz atın.

    ExpressVPN Edinin
    Android TV için ExpressVPN

    ExpressVPN Android uygulamasının temel özellikleri

    Daha fazla VPN konumu

    Android cihazınızı ExpressVPN'in 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

    Güvenilir olmayan Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanın

    Daha önceden güvenli olarak işaretlemediğiniz herhangi bir ağa otomatik olarak bağlanmak için VPN kurun.

    Gelişmiş sızıntı koruması

    Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

    Ayrık tünelleme

    ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

    Çok dilli arayüz

    İngilizce ilk tercihiniz değil mi? Android için ExpressVPN'i diğer 12 dilden biri ile deneyin.

    Ağ koruması (kill switch)

    VPN bağlanamazsa İnternet trafiğinin tamamını durdurur. Veya Android 8 ve üstünde sistem kill switch'i kullanın.

    Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

    Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

    ExpressVPN Edinin
    Mutlu VPN kullanıcısı

    ExpressVPN Android kullanıcılarından twitler

    Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.
    Caro
    ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlıca ve dostça cevaplandı. Çok seviyorum!
    Jeremy
    ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Bunu yüklemek oldukça basit.
    SB
    @expressvpn Galaxy Notes II üzerinde harika çalışıyor... Facebook'da problem yok. ExpressVPN'den Marlon'a teşekkür ederim.
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    ExpressVPN Edinin
    Harika Trustpilot ratings 5star 4400 değerlendirmede 5 üzerinden 4,7
    puan aldı. Değerlendirmelerin olduğu site:     Trustpilot logo

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Anında kurun

    Android için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

    Web gezintinizi anonimleştirin

    Üstverilerin ve gezinme aktivitesinin kaydedilmesini önlemek için Android cihazınızın IP adresini gizleyin.

    Video izleyin ve müzik dinleyin

    Gizlilik, güvenlik ve aşırı hızlar ile Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Sorularınız olursa günün her saati uygulama içerisinden ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

    ExpressVPN Edinin

    ExpressVPN'i Hemen Deneyin!

    Android cihazlarınız için risksiz VPN

    Android için Risksiz VPN

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Uğraş yok. Android için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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