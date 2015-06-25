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Telefonlar: Samsung Galaxy S10, S9, S8, Note9, Note8, Note5, A6, J8, J7

Huawei P30, P20, P10, Mate X, Mate 10

HTC U12, U11, U Ultra, Bolt

Sony Xperia 10, L3, L2, L1, XZ3, XZ2, XZ1, XZ, XA2, XA1

LG V40, V30, V20, G7, G6, K11, K10, Q, Q6, X

Moto G7, G6, Z3, Z2, Z, E5, E4, X4, Motorola One

Google Pixel 3, Pixel 2, Pixel

BlackBerry Key2, Motion, KeyOne, Priv, DTEK60, DTEK50

...veya diğer herhangi bir Android telefon Tabletler: Samsung Galaxy Tab S5, S4, S3, S2, E, A

HTC Nexus 9

Sony Experia Z4 Tablet, Tablet Z3 Compact, Tablet Z2

LG G Pad X, F

Nvidia Shield Tablet K1

...veya tüm diğer Android tabletler

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