Paranormal dizileri başlangıcı bu dizi 16. sezonuyla geri döndü. Güvenli koltuğunuzdan terk edilmiş 125 yıllık Kaliforniya hapishanesi, Bastille ve hatta Hoover Barajı gibi ürkütücü yerlerdeki doğaüstü faaliyetleri araştırmak için ABD'yi dolaşan Hayalet Avcılarına katılın. Bu sezon hayaletlerin kesin kanıtı getirilecek mi yoksa sadece daha fazla lakırdı mı olacak? 16. Sezon; korkutucu fenomenler, huzursuz ruhlar ve evliliği alt üst etmekle tehdit eden karanlık bir enerjiyi içeriyor.