Ghost Hunters nereden izlenir Ghost Hunters nereden izlenir
Doğaüstü olayları incelemek için en ürkütücü ve en karanlık yerleri araştıran Ghost Hunters, muhteşem 16. sezonuyla geri döndü. 2023'te Ghost Hunters izlemenin tüm yolları için kılavuzumuza göz atın.
Ghost Hunters ne hakkında?
Paranormal dizileri başlangıcı bu dizi 16. sezonuyla geri döndü. Güvenli koltuğunuzdan terk edilmiş 125 yıllık Kaliforniya hapishanesi, Bastille ve hatta Hoover Barajı gibi ürkütücü yerlerdeki doğaüstü faaliyetleri araştırmak için ABD'yi dolaşan Hayalet Avcılarına katılın. Bu sezon hayaletlerin kesin kanıtı getirilecek mi yoksa sadece daha fazla lakırdı mı olacak? 16. Sezon; korkutucu fenomenler, huzursuz ruhlar ve evliliği alt üst etmekle tehdit eden karanlık bir enerjiyi içeriyor.
Ghost Hunters Sezon 16 prömiyeri ne zaman?
Perşembe senin yeni korku gecen! Ghost Hunters 6 Nisan 2023'te ET saat 9'da başlıyor. Bir saatlik sekiz bölüm, Travel Channel ve Discovery+'da haftalık olarak yayınlanacak.
Ghost Hunters çevrimiçi nereden izlenir
Video hizmeti Discovery+'da haftalık olarak yayınlanan *Ghost Hunters'*ı çevrimiçi olarak takip edin. Gösterinin geçmiş sezonları da Prime Video'da mevcuttur.
Discovery+ üzerinde Ghost Hunters'ı çevrimiçi izleyin
Paranormal hayranları, Discovery+'da Ghost Hunters'ın her bölümünü Travel Channel'da yayınlandığı gün izleyebilir. Yayıncı ayrıca 14. ve 15. sezonları aralıksız izlemeye sunabilmektedir. Programın 12. ve 13. sezonları da Discovery+'da Ghost Hunters Classic adıyla mevcuttur.
Discovery+ yedi günlük ücretsiz deneme sunar ve şu anda ABD, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İspanya'da kullanılabilir.
Ghost Hunters'ı YouTube TV üzerinde izleyin
YouTube TV Travel Channel dahil olmak üzere birçok eğlence kanalına sahiptir. İsteğe bağlı olarak Ghost Hunters'ın 14. ve 15. sezonlarına sahiptir ve 16. sezonu yayınlandığında izlemenin başka bir yoludur. YouTube TV, yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sunar. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
Ghost Hunters'ı Sling TV üzerinde isteğe bağlı olarak izleyin
Bir diğer popüler kablo TV alternatifi de Travel Channel'ı içeren Sling TV'dir. Ancak, Sling ücretsiz bir deneme sunmuyor. Kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
Ghost Hunters'ın önceki sezonlarını Prime Video'da yakalayın
Ghost Hunters'ın 1 ila 13. Sezonları Prime Video'da Ghost Hunters Classic adı altında mevcuttur. Ancak şovu izlemek için Discovery+ on Amazon aboneliğine ihtiyacınız olacak. Yedi günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
Ghost Hunters International'ı Peacock üzerinde izleyin
Ghost Hunters'a doyamadınız mı? Spin-off dizi Ghost Hunters International karşınızda! Büyülü yerleri araştırmak için dünyayı dolaşan üç sezonluk program Peacock'ta yayınlanıyor. Yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur.
Ghost Hunters kadrosunda kimler var?
9-5 ofis işi veya geceleri perili evleri gözetlemek arasında bir seçim yapıldığında, çoğumuz ilkini seçerdik. Ama Ghost Hunters dörtlüsü değil:
Dave Tango
Jason Hawes
Shari DeBenedetti
Steve Gonsalves
Ghost Hunters 16. Sezon'da ayrıca The Walking Dead'den özel konuk oyuncu Chandler Riggs ve konuk araştırmacılar Satori Hawes ve Cody DesBiens yer alacak.
Ghost Hunters SSS
Ghost Hunters'ı Hulu üzerinde izleyebilir miyim?
Ghost Hunters, Hulu'da izlenemez ancak The Travel Channel üzerinden Hulu + Live TV'de izleyebilirsiniz.
Ghost Hunters'ın eski sezonlarını nereden izleyebilirim?
Ghost Hunters'ın eski sezonlarını Prime Video'da izleyin. 1'den 13'e kadar olan Sezonlar Ghost Hunters Classic olarak adlandırılır ve izlemek için Amazon'da Discovery+ aboneliğine ihtiyacınız olacak.
Ghost Hunters Classic'i nereden izleyebilirim?
Ghost Hunters Classic'in 13 sezonunun tamamı, Discovery+ aboneliğiyle Amazon Prime Video'da mevcuttur. Ghost Hunters Classic'in 12. ve 13. Sezonları da Discovery+'da mevcuttur.
Ghost Hunters International'ı nereden izleyebilirim?
Ghost Hunters International'ın üç sezonunun tamamı Peacock'ta izlenebilir.
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