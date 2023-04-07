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Ghost Hunters izle

Ghost Hunters nereden izlenir Ghost Hunters nereden izlenir

Doğaüstü olayları incelemek için en ürkütücü ve en karanlık yerleri araştıran Ghost Hunters, muhteşem 16. sezonuyla geri döndü. 2023'te Ghost Hunters izlemenin tüm yolları için kılavuzumuza göz atın.

Ghost Hunters ne hakkında?

Ghost Hunters izle

Paranormal dizileri başlangıcı bu dizi 16. sezonuyla geri döndü. Güvenli koltuğunuzdan terk edilmiş 125 yıllık Kaliforniya hapishanesi, Bastille ve hatta Hoover Barajı gibi ürkütücü yerlerdeki doğaüstü faaliyetleri araştırmak için ABD'yi dolaşan Hayalet Avcılarına katılın. Bu sezon hayaletlerin kesin kanıtı getirilecek mi yoksa sadece daha fazla lakırdı mı olacak? 16. Sezon; korkutucu fenomenler, huzursuz ruhlar ve evliliği alt üst etmekle tehdit eden karanlık bir enerjiyi içeriyor.

Ghost Hunters izle

Ghost Hunters Sezon 16 prömiyeri ne zaman?

Perşembe senin yeni korku gecen! Ghost Hunters 6 Nisan 2023'te ET saat 9'da başlıyor. Bir saatlik sekiz bölüm, Travel Channel ve Discovery+'da haftalık olarak yayınlanacak.

Ghost Hunters çevrimiçi nereden izlenir

Video hizmeti Discovery+'da haftalık olarak yayınlanan *Ghost Hunters'*ı çevrimiçi olarak takip edin. Gösterinin geçmiş sezonları da Prime Video'da mevcuttur.

Discovery+ logosu.

Discovery+ üzerinde Ghost Hunters'ı çevrimiçi izleyin

Paranormal hayranları, Discovery+'da Ghost Hunters'ın her bölümünü Travel Channel'da yayınlandığı gün izleyebilir. Yayıncı ayrıca 14. ve 15. sezonları aralıksız izlemeye sunabilmektedir. Programın 12. ve 13. sezonları da Discovery+'da Ghost Hunters Classic adıyla mevcuttur.

Discovery+ yedi günlük ücretsiz deneme sunar ve şu anda ABD, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İspanya'da kullanılabilir.

YouTube TV logosu

Ghost Hunters'ı YouTube TV üzerinde izleyin

YouTube TV Travel Channel dahil olmak üzere birçok eğlence kanalına sahiptir. İsteğe bağlı olarak Ghost Hunters'ın 14. ve 15. sezonlarına sahiptir ve 16. sezonu yayınlandığında izlemenin başka bir yoludur. YouTube TV, yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sunar. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

Sling TV logosu.

Ghost Hunters'ı Sling TV üzerinde isteğe bağlı olarak izleyin

Bir diğer popüler kablo TV alternatifi de Travel Channel'ı içeren Sling TV'dir. Ancak, Sling ücretsiz bir deneme sunmuyor. Kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

Prime Video logo

Ghost Hunters'ın önceki sezonlarını Prime Video'da yakalayın

Ghost Hunters'ın 1 ila 13. Sezonları Prime Video'da Ghost Hunters Classic adı altında mevcuttur. Ancak şovu izlemek için Discovery+ on Amazon aboneliğine ihtiyacınız olacak. Yedi günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Peacock logosu.

Ghost Hunters International'ı Peacock üzerinde izleyin

Ghost Hunters'a doyamadınız mı? Spin-off dizi Ghost Hunters International karşınızda! Büyülü yerleri araştırmak için dünyayı dolaşan üç sezonluk program Peacock'ta yayınlanıyor. Yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur.

Ghost Hunters kadrosunda kimler var?

Ghost Hunters 2023 Cast

9-5 ofis işi veya geceleri perili evleri gözetlemek arasında bir seçim yapıldığında, çoğumuz ilkini seçerdik. Ama Ghost Hunters dörtlüsü değil:

  • Dave Tango

  • Jason Hawes

  • Shari DeBenedetti

  • Steve Gonsalves

Ghost Hunters 16. Sezon'da ayrıca The Walking Dead'den özel konuk oyuncu Chandler Riggs ve konuk araştırmacılar Satori Hawes ve Cody DesBiens yer alacak.

Ghost Hunters SSS

Ghost Hunters'ı Hulu üzerinde izleyebilir miyim?
Ghost Hunters'ın eski sezonlarını nereden izleyebilirim?
Ghost Hunters Classic'i nereden izleyebilirim?
Ghost Hunters International'ı nereden izleyebilirim?
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