Program Łowcy Duchów nie jest dostępny do streamingu na Hulu, ale można go oglądać na Hulu + Live TV za pośrednictwem Travel Channel.

Kiedy mamy do wyboru pracę w biurze od 9 do 17 lub wypatrywanie nawiedzonych domów po zmroku, większość z nas wybrałaby to pierwsze. Ale nie czwórka Łowców Duchów:

Sezony 1 do 13 programu Łowcy Duchów są dostępne na Prime Video pod nazwą Ghost Hunters Classic. Jednak do streamingu programu potrzebna jest subskrypcja Discovery+ na Amazon . Dostępny jest siedmiodniowy darmowy okres próbny.

Czwartek to Twoja nowa noc strachu! Premiera Łowców Duchów odbyła się 6 kwietnia 2023 roku o godzinie 21:00 ET . Osiem jednogodzinnych odcinków będzie emitowanych co tydzień na Travel Channel i Discovery+ .

