Programmet, der var starten på paranormalt tv, er tilbage med en 16. sæson. Nu kan du sidde trygt hjemme i sofaen og følge spøgelsesjægerne, mens de krydser USA for at undersøge paranormal aktivitet på uhyggelige steder som det forladte 125 år gamle fængsel i Californien, Bastillen og endda Hoover Dam. Byder denne sæson mon på endelige beviser på, at spøgelser findes, eller bliver vi bare præsenteret for flere uforklarlige lyde? Sæson 16 lover skræmmende fænomener, rastløse ånder og en mørk energi, der truer med at ødelægge et ægteskab.