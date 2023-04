Serien som introduserte paranormal TV er tilbake for sin 16. sesong. Sett deg trygt til rette i sofaen og bli med Ghost Hunters mens de krysser USA for å undersøke paranormal aktivitet på skumle steder, som det forlatte 125 år gamle fengselet i California, The Bastille, og til og med Hoover Dam. Vil denne sesongen finne sikre bevis på spøkelsesaktige skikkelser, eller vil det bare være flere uforklarlige lyder? Sesong 16 lover fryktinngytende fenomener, hvileløse ånder og en mørk energi som truer med å ødelegge et ekteskap.