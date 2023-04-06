Смотрите Ghost Hunters онлайн на Discovery+

Поклонники всего потустороннего могут смотреть все эпизоды Ghost Hunters на Discovery+ в тот же день, когда они выходят в эфире на канале Travel Channel. В каталогах сервиса также доступны 14-й и 15-й сезоны шоу, более того — под названием Ghost Hunters Classic там же можно найти еще и 12-й и 13-й сезоны.

Discovery+ предлагает семидневный пробный период, в настоящий момент этот сервис доступен в США, Британии, Дании, Финляндии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Испании.