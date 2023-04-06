Где смотреть онлайн шоу Ghost Hunters Где смотреть онлайн шоу Ghost Hunters
На экраны вышел 16-й сезон шоу Ghost Hunters, чтобы удивить, поразить и потрясти зрителей самыми мрачными и зловещими доказательствами существования всего паранормального. А из нашего руководства вы узнаете, как смотреть Ghost Hunters онлайн в 2023 году.
Чему посвящено шоу Ghost Hunters?
Шоу, определившее каноны собственного жанра, снова на экранах — в эфир вышел 16-й сезон. Прямо из собственного дома, безопасного и уютного, вы сможете следить за тем, как команда Ghost Hunters путешествует по США и не только, расследуя необычные, загадочные и откровенно сверхъестественные явления, которые происходят, например, в заброшенной 125-летней тюрьме в Калифорнии, в Бастилии и даже на дамбе Гувера. Убедит ли этот сезон в существовании призраков даже самых отъявленных скептиков? Или, может быть, представит миру лишь новые загадки? В 16-м сезоне нас ждут по-настоящему пугающие явления, неупокоенные духи и тёмные силы, угрожающие сорвать свадьбу.
Когда выходит в эфир 16-й сезон Ghost Hunters?
Пятница объявляется днем страха! Новый сезон Ghost Hunters выходит в эфир 7 апреля в 5:00 утра (МСК). Восемь эпизодов длительностью по часу каждый будут выходить в эфир еженедельно на каналах Travel Channel and Discovery+.
Где смотреть онлайн Ghost Hunters?
Шоу Ghost Hunters будет еженедельно транслироваться на Discovery+. Прошлые сезоны этого шоу также доступны в каталоге Prime Video.
Смотрите Ghost Hunters онлайн на Discovery+
Поклонники всего потустороннего могут смотреть все эпизоды Ghost Hunters на Discovery+ в тот же день, когда они выходят в эфире на канале Travel Channel. В каталогах сервиса также доступны 14-й и 15-й сезоны шоу, более того — под названием Ghost Hunters Classic там же можно найти еще и 12-й и 13-й сезоны.
Discovery+ предлагает семидневный пробный период, в настоящий момент этот сервис доступен в США, Британии, Дании, Финляндии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Испании.
Смотрите Ghost Hunters онлайн на YouTube TV
На YouTube TV доступно множество развлекательных каналов, в том числе Travel Channel. По запросу здесь доступны 14-й и 15-й сезоны Ghost Hunters, а 16-й сезон можно смотреть прямо в день выхода в эфир. YouTube TV предлагает семидневный бесплатный пробный период для новых пользователей. При регистрации вам может потребоваться указать действующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите Ghost Hunters онлайн на Sling TV
Sling TV — это еще один популярный аналог сервисов кабельного телевидения, в каталоге которого есть доступ к каналу Travel Channel. При этом следует учесть, что Sling не предлагает бесплатный пробный период, также при регистрации вам может потребоваться указать действующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Прошлые сезоны Ghost Hunters на Prime Video+
Сезоны с 1-го по 13-й шоу Ghost Hunters доступны на Prime Video под названием Ghost Hunters Classic. Впрочем, для доступа к трансляциям вам потребуется подписка на Discovery+, оформленная через Amazon. Здесь доступен семидневный бесплатный пробный период.
Ghost Hunters International онлайн на Peacock
Вам мало одного только шоу Ghost Hunters? Как насчет спин-оффов? Ghost Hunters International — вариант специально для вас! В этом шоу, доступном на Peacock, есть три сезона, полных загадочных и пугающих явлений, происходивших в самых разных уголках мира. Для новых пользователей сервис предоставляет семидневный бесплатный пробный период.
Кто входит в команду Ghost Hunters?
Выбор между офисной работой с 9 до 17 и ночными вылазками в заброшенные дома с призраками кажется очевидным — но не для этих храбрецов. Вот члены команды Ghost Hunters:
Дэйв Танго;
Джейсон Хоуз;
Шэри Дебенедетти;
Стив Гонсалвес.
В 16-м сезоне Ghost Hunters также примет участие звездный гость — Чендлер Риггз, сыгравший в сериале «Ходячие мертвецы». Кроме того, в роли исследователей-гостей в шоу примут участие Сатори Хоуз и Коди Десбьенс.
ЧаВо: шоу Ghost Hunters
Можно ли смотреть Ghost Hunters на Hulu?
Шоу Ghost Hunters отсутствует в каталоге Hulu, однако вы можете смотреть его с помощью Hulu + Live TV на канале The Travel Channel.
Где можно смотреть прошлые сезоны Ghost Hunters?
Прошлые сезоны Ghost Hunters доступны на Prime Video. Сезоны с 1-го по 13-й представлены под названием Ghost Hunters Classic. Для просмотра вам потребуется подписка на Discovery+, оформленная через Amazon.
Где можно смотреть Ghost Hunters Classic?
Все 13 сезонов Ghost Hunters Classic доступны на Prime Video, если у вас есть подписка на Discovery+, оформленная через Amazon. Два сезона Ghost Hunters Classic, а именно 12-й и 13-й, также доступны на Discovery+.
Где можно смотреть Ghost Hunters International?
Все три сезона Ghost Hunters International доступны на Peacock.
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