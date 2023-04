Assista ao Caçadores de Fantasmas online no Discovery+

Os fãs do paranormal podem assistir todos os episódios de Caçadores de Fantasmas no Discovery+ no mesmo dia em que ele for ao ar no Travel Channel. O serviço também possui as temporadas 14 e 15 prontas para serem maratonadas. As temporadas 12 e 13 do programa também estão disponíveis no Discovery+ sob o nome Caçadores de Fantasmas Clássico.

O Discovery+ oferece uma avaliação de 7 dias e atualmente está disponível nos E.U.A., Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Países Baixos, Noruega, Polônia, Suécia e Espanha.