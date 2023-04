In der 16. Staffel von Ghost Hunters werden auch der Schauspieler Chandler Riggs aus The Walking Dead und die Gastermittler Satori Hawes und Cody DesBiens zu sehen sein.

Fans des Paranormalen können jede Folge von Ghost Hunters auf Discovery+ am selben Tag, an dem sie auf dem Travel Channel ausgestrahlt wird, streamen. Der Anbieter hält auch die Staffeln 14 und 15 zum Anschauen bereit. Die Staffeln 12 und 13 der Serie sind ebenfalls auf Discovery+ unter dem Namen Ghost Hunters Classic verfügbar.

Der Donnerstag ist Ihr neuer Gruselabend! Die Premiere von Ghost Hunters wurde am 6. April 2023 um 21 Uhr ET ausgestrahlt. Acht einstündige Episoden werden wöchentlich auf dem Travel Channel und Discovery+ übertragen.

Ghost Hunters sucht in den unheimlichsten und dunkelsten Gegenden nach Beweisen für das Paranormale und kehrt für eine gespenstische 16. Staffel zurück. In unserem Leitfaden finden Sie alle Möglichkeiten, Ghost Hunters im Jahr 2023 zu sehen.

