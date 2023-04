L'émission qui a lancé la télévision paranormale est de retour pour sa 16e saison. Depuis le confort et la sécurité de votre canapé, regardez les chasseurs de fantômes (Ghost Hunters) traverser les États-Unis pour enquêter sur des activités paranormales dans des lieux mystérieux comme la prison californienne vieille de 125 ans, la Bastille de Hanford et même le barrage Hoover. Cette saison va-t-elle apporter une preuve définitive des apparitions de fantômes, ou y aura-t-il uniquement des bruits et des sons inexpliqués ? La saison 16 promet des phénomènes effrayants, des esprits agités et une énergie noire menaçant de bouleverser un mariage.