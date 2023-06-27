Рейтинг «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» в последнее время заметно упал, но шоу возвращается на наши экраны в новом сезоне! Новые лица, свежая энергия... а проблемы те же! В привычной манере франшизы «Настоящие домохозяйки» новые участницы пытаются справиться с проблемами в браке, выясняют отношения друг с другом и не скупятся на путешествия. Кажется, что все это мы уже видели, но свежие лица могут вдохнуть новую жизнь в шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка».

Новые участницы из разных районов Нью-Йорка могут похвастаться интересными профессиями, и, предположительно, между всеми ними есть какая-то связь в настоящей жизни. Еще один волнительный факт: в новом 14-ом сезоне будет участвовать первая открытая квир-персона этого шоу. Дальше в статье вы узнаете больше об участницах!

На конференции Bravocon 2023 также объявили о премьере шоу The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, в котором зрители увидят бывших участниц «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» Рамону Сингер и Соню Морган. Это шоу выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Peacock, подробности скоро будут известны.

Невероятно популярная франшиза «Настоящие домохозяйки» стала плодородной почвой для нескольких спин-оффов, включая шоу «Настоящие домохозяйки Атланты», «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» и другие.