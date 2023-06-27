Где смотреть шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Где смотреть шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка»
Вот-вот начнется новый сезон шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка»! Вот все, что вам нужно знать об этом эффектном шоу, в том числе и способы посмотреть предыдущие сезоны перед премьерой.
О чем шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка»?
Рейтинг «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» в последнее время заметно упал, но шоу возвращается на наши экраны в новом сезоне! Новые лица, свежая энергия... а проблемы те же! В привычной манере франшизы «Настоящие домохозяйки» новые участницы пытаются справиться с проблемами в браке, выясняют отношения друг с другом и не скупятся на путешествия. Кажется, что все это мы уже видели, но свежие лица могут вдохнуть новую жизнь в шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка».
Новые участницы из разных районов Нью-Йорка могут похвастаться интересными профессиями, и, предположительно, между всеми ними есть какая-то связь в настоящей жизни. Еще один волнительный факт: в новом 14-ом сезоне будет участвовать первая открытая квир-персона этого шоу. Дальше в статье вы узнаете больше об участницах!
На конференции Bravocon 2023 также объявили о премьере шоу The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, в котором зрители увидят бывших участниц «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» Рамону Сингер и Соню Морган. Это шоу выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Peacock, подробности скоро будут известны.
Невероятно популярная франшиза «Настоящие домохозяйки» стала плодородной почвой для нескольких спин-оффов, включая шоу «Настоящие домохозяйки Атланты», «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» и другие.
Когда премьера 14-го сезона «Настоящих домохозяек Нью-Йорка»?
Открывайте ежедневник! Новый сезон шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» начнется 16 июля в воскресенье. Как это было со всеми предыдущими сезонами, эпизоды будут выходить каждую неделю на канале Bravo, а на следующий день их уже можно будет посмотреть онлайн на Peacock.
Где смотреть шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» онлайн
Как и обычно, вы сможете посмотреть шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» в 2023 году на Bravo TV, Peacock и Hayu после премьеры нового сезона 16 июля.
Смотрите «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» на Bravo
Американская кабельная сеть Bravo TV будет транслировать каждый новый эпизод 14-го сезона «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» по воскресеньям, начиная с 16 июля. Можно смотреть новые эпизоды в момент премьеры на Roku или ТВ, а можно ознакомиться с ними онлайн на следующий день в приложении Bravo или на сайте канала (здесь вы также найдете все эпизоды предыдущих сезонов шоу).
Смотрите «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» онлайн на Peacock
Если вы не представляете жизни без «Настоящих домохозяек», рекомендуем сервис Peacock. После премьеры новых эпизодов «Настоящих домохозяек Нью-Йорка», начиная с июля 2023 года, их можно будет посмотреть онлайн на этой платформе на следующий день. Также здесь есть предыдущие сезоны этого шоу. Новые подписчики Peacock могут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом.
Смотрите «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» на YouTube TV
Если у вас есть учетная запись YouTube TV, то вы сможете увидеть все эпизоды 14-го сезона «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» почти в момент премьеры. Новые эпизоды появляются на платформе на следующий день после трансляции на канале Bravo. Здесь вы также найдете предыдущие сезоны шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка». Обратите внимание, что вам может понадобиться указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) для доступа к YouTube TV.
Смотрите «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» онлайн на Hayu
Если вы живете не в США, то стриминговый сервис Hayu станет отличной площадкой, где можно посмотреть все сезоны шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка». Новый 14-й сезон также появится на сервисе Hayu после премьеры в июле (новые эпизоды можно увидеть на следующий день после официальной трансляции). Только знакомитесь с Hayu? Насладитесь семидневным бесплатным пробным периодом!
В настоящее время сервис Hayu доступен только в следующих странах: Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Португалия, Сингапур, Испания и Швеция.
Смотрите старые сезоны «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» онлайн на Prime Video
Еще один способ посмотреть предыдущие сезоны шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» — купить доступ к ним на Prime Video. Сейчас на этой платформе доступны сезоны 1–13.
Кто участвует в шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка»?
Кто эти люди? Эти новые домохозяйки шоу готовы нырнуть в гущу событий!
Бринн Уитфилд: фрилансер, консультант по маркетинговым коммуникациям, ранее управляла отделом по связям с общественностью в компании Assembly.
Эрин Дана Лиши: агент по продаже недвижимости класса люкс, владелица дизайнерской фирмы Homegirl.
Дженна Лайонс: бывший креативный директор и президент компании J. Crew. Она также станет первой открытой квир-персоной этого шоу.
Джессел Таанк: бренд-консультант и автор статей о моде.
Саи де Силва: фэшн-блогер, YouTuber-блогер.
Убах Хассан: модель и родственница Шанель Аян, которая участвовала в шоу «Настоящие домохозяйки Дубая».
ЧаВо: «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка»
Шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» закрыли?
Нет, это шоу не закрыли. В 14-м сезоне «Настоящих домохозяек Нью-Йорка», который выходит 16 июля 2023 года, мы увидим новую группу участниц.
Где можно посмотреть все сезоны «Настоящих домохозяек Нью-Йорка»?
Посмотрите все вышедшие сезоны (и особые выпуски) шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» на платформах Peacock и Hayu.
Если вы не хотите оформлять подписку на еще один стриминговый сервис, можно купить доступ ко всем вышедшим сезонам «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» на Prime Video.
Где можно посмотреть все шоу франшизы «Настоящие домохозяйки»?
Вы сможете посмотреть все версии шоу «Настоящие домохозяйки» на канале Bravo или посмотреть их онлайн на платформе Peacock.
Где можно посмотреть «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» в Великобритании?
В Великобритании все сезоны шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» можно посмотреть на стриминговом сервисе Hayu.
Где можно посмотреть «Настоящих домохозяек Нью-Йорка» в Австралии?
В Австралии все сезоны шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» можно посмотреть на стриминговом сервисе Hayu.
Что такое The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy?
В новом сезоне шоу The Real Housewives Ultimate Girls Trip («Путешествие настоящих домохозяек») соберутся бывшие участницы «Настоящих домохозяек Нью-Йорка». Пока что мало известно об этом сезоне спин-оффа франшизы «Настоящие домохозяйки», но он будет выходить эксклюзивно на Peacock.
Фанаты реалити-шоу, не пропустите!
Нравится жанр реалити-шоу? Смотрите любимые серии защищенно и в потрясающем качестве HD с ExpressVPN. Попробуйте уже сегодня без всякого риска благодаря 30-дневной гарантии возврата денег!