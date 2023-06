Etter å ha hatt en nedgang i seertallene, er RHONY tilbake og fornyet! Ny rollebesetning, ny energi, nye problemer...? Vel, ikke helt. På typisk Real Housewives-vis sliter de nye rollebesetningsmedlemmene med ekteskapelige problemer, uenighet med hverandre og overdådige turer. Selv om programmet ser ut til å være nøyaktig det samme, bør en ny rollebesetning gjenopplive RHONY-formelen, forhåpentligvis med stor effekt.

Den nye rollebesetningen kommer fra hele New York og har forskjellige, «virkelig kule jobber», mens de angivelig er knyttet til hverandre utenfor programmet. Du kan merke deg at den kommende sesong 14 vil ha den første åpent homofile fruen i Real Housewives-serien. Mer om rollebesetningen i avsnittet nedenfor!

Også annonsert på Bravocon 2023 er The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, som vil inneholde tidligere RHONY-fruer som Ramona Singer og Sonja Morgan. Serien vil strømme eksklusivt på Peacock, flere detaljer kommer snart.

Den populære The Real Housewives-serien har skapt flere avledende serier – inkludert The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey og mer.