Reyting düşüşü yaşanmasının ardından, RHONY geri döndü ve yenilendi! Yeni oyuncular, yeni enerji, yeni problemler...? Yok, pek değil. Tipik bir Real Housewives tarzıyla, yeni oyuncular evlilik sorunlarıyla, aralarındaki uyuşmazlıklarla ve savurgan gezilerle boğuşuyor. Bu şov her ne kadar birebir aynı gibi görünse de yeni oyuncular RHONY'nin özünü büyük ölçüde tekrar canlandırabilir.

Yeni oyuncular, New York'un birçok yanından katılıyor ve farklı "gerçekten havalı meslekler"e sahip ve söylenenlere göre şovun dışında da birbirleriyle bağlantıları bulunuyor. Belki de en dikkat edici şey, yaklaşan 14'üncü sezonda Real Housewives serisinde ilk gay ev kadını yer alacak. Oyuncular hakkında daha fazla bilgi aşağıda!

Ayrıca, Ramona Singer ve Sonja Morgan gibi eski RHONY ev kadınlarının yer alacağı The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, Bravocon 2023'te duyuruldu. Bu yapım yalnızca Peacock'ta yayınlanacak ve detayları yakında açıklanacak.

Çok başarılı The Real Housewives serisi; The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey ve diğerleri olmak üzere, birçok yan ürün ortaya çıkardı.