The Real Housewives of New York City Nereden İzlenir The Real Housewives of New York City Nereden İzlenir
The Real Housewives of New York City (RHONY), yeni sezonuyla yakında karşımızda olacak! Bu drama dolu şov başlamadan önce, önceki sezonlarını nasıl art arda izleyebileceğiniz dahil olmak üzere, şov hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
The Real Housewives of New York City'nin konusu ne?
Reyting düşüşü yaşanmasının ardından, RHONY geri döndü ve yenilendi! Yeni oyuncular, yeni enerji, yeni problemler...? Yok, pek değil. Tipik bir Real Housewives tarzıyla, yeni oyuncular evlilik sorunlarıyla, aralarındaki uyuşmazlıklarla ve savurgan gezilerle boğuşuyor. Bu şov her ne kadar birebir aynı gibi görünse de yeni oyuncular RHONY'nin özünü büyük ölçüde tekrar canlandırabilir.
Yeni oyuncular, New York'un birçok yanından katılıyor ve farklı "gerçekten havalı meslekler"e sahip ve söylenenlere göre şovun dışında da birbirleriyle bağlantıları bulunuyor. Belki de en dikkat edici şey, yaklaşan 14'üncü sezonda Real Housewives serisinde ilk gay ev kadını yer alacak. Oyuncular hakkında daha fazla bilgi aşağıda!
Ayrıca, Ramona Singer ve Sonja Morgan gibi eski RHONY ev kadınlarının yer alacağı The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, Bravocon 2023'te duyuruldu. Bu yapım yalnızca Peacock'ta yayınlanacak ve detayları yakında açıklanacak.
Çok başarılı The Real Housewives serisi; The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey ve diğerleri olmak üzere, birçok yan ürün ortaya çıkardı.
The Real Housewives of New York City 14. Sezon ne zaman başlayacak?
Takvimlerinizde not alın! Yenilenen RHONY 16 Temmuz Pazar günü yayınlanıyor. Tüm Real Housewives şovlarında olduğu gibi, bölümler haftalık olarak Bravo'da yayınlanacak ve bir sonraki gün Peacock'ta talep üzerine izlenebilecek.
The Real Housewives of New York City internette nereden izlenir
Tipik bir Real Housewives tarzında, The Real Housewives of New York City 2023'ü 16 Temmuz'da yayınlandığında Bravo TV, Peacock ve Hayu'dan izleyebileceksiniz.
The Real Housewives of New York City'i Bravo'dan izleyin
ABD'li kablo ağı Bravo TV, RHONY 14'üncü Sezonun bölümlerini 16 Temmuz'dan itibaren Pazar günleri haftalık olarak yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız her bölümü yayınlandığı sırada izleyebilir veya bir sonraki gün eski sezonların tüm bölümlerini de yayınlayan Bravo uygulaması veya web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.
The Real Housewives of New York City'i Peacock'tan izleyin
The Real Housewives fanıysanız Peacock'a mutlaka sahip olmalısınız. RHONY 2023 Temmuz'da yayınlandığında, yeni bölümler yayınlandıktan bir sonraki gün bu hizmet üzerinden izlenebilecek. Bu yayıncı ayrıca bu reality şovunun tüm geçmiş sezonlarını da içeriyor. Peacock, yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır.
The Real Housewives of New York City'i YouTube TV'den izleyin
Bir YouTube TV hesabınız varsa RHONY 14. Sezonu takip edebilirsiniz. Yeni bölümler, Bravo'da yayınlandıktan bir sonraki gün ekleniyor. Ayrıca bu yayıncıda RHOA'nın geçmiş sezonlarını da bulabilirsiniz. YouTube TV'ye erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.
The Real Housewives of New York City'i Hayu'dan izleyin
ABD dışındaysanız video akış hizmeti Hayu, RHONY'nin tüm sezonlarını takip etmek için harikadır. Hayu, şovun tüm sezonlarını içeriyor ve 14'üncü sezon Temmuz'da bu hizmet üzerinden yayınlandıktan bir sonraki gün izlenebilecek. Hayu'da yeni misiniz? Yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanabilirsiniz!
Hayu şu anda yalnızca şu ülkelerde hizmet veriyor: Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, İrlanda, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Singapur.
The Real Housewives of New York City'nin eski bölümlerini Prime Video'dan izleyin
RHONY'nin eski sezonlarını takip etmenin bir diğer yolu da geçmiş sezonları Prime Video'da satın almaktır. Şu anda 1 - 13 arasındaki sezonlar bulunuyor.
The Real Housewives of New York City'de kimler var?
Yeni oyuncular, yeni yüzler. İşte RHONY'i sallayan yeni ev kadınları!
Brynn Whitefield: Serbest iletişim danışmanı ve Assembly'nin eski PR yöneticisi
Erin Dana Lichy: Lüks emlak aracısı ve Homegirl adlı tasarım şirketinin sahibi
Jenna Lyons: J. Crew'ün eski kreatif direktörü ve başkanı. Ayrıca bu serideki ilk eşcinsel ev kadını
Jessel Taank: Marka danışmanı ve moda basın danışmanı
Sai De Silva: Moda bloggerı ve YouTube yayıncısı
Ubah Hassan: Manken ve Real Housewives of Dubai'nin oyuncusu Chanel Ayan'ın akrabası
The Real Housewives of New York City SSS
The Real Housewives of New York City iptal mi edildi?
Hayır, RHONY iptal edilmedi. Şov, 14'üncü sezon için 16 Temmuz 2023'te yepyeni bir ev kadını grubuyla geri dönüyor.
The Real Housewives of New York City'nin tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?
The Real Housewives of New York City'nin yeniden birleşmeler dahil tüm sezonlarını Peacock ve Hayu video akış hizmetlerinden art arda izleyin.
Farklı bir video akış hizmetine abone olmak istemiyorsanız The Real Housewives of New York City'nin önceki tüm sezonlarını Prime Video'da satın alabilirsiniz.
Tüm Real Housewives şovlarını nereden izleyebilirim?
Real Housewives'ın tüm versiyonlarını Bravo'dan izleyebilir ve Peacock üzerinden çevrimiçi izleyebilirsiniz.
Birleşik Krallık'ta The Real Housewives of New York City'i nereden izleyebilirim?
Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız The Real Housewives of New York City'nin tüm sezonlarını video akış hizmeti Hayu'dan izleyebilirisiniz.
Avustralya'da The Real Housewives of New York City'i nereden izleyebilirim?
Avustralya'da The Real Housewives of New York City'nin tüm bölümlerini video akış hizmeti Hayu'dan izleyebilirsiniz.
The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy nedir?
The Real Housewives Ultimate Girls Trip'in yeni sezonu, RHONY serisinden eski ev kadınlarını bir araya getirecek. RHONY eksenli bir yan ürün olan bu şov hakkında yalnızca Peacock'ta yayınlanacağı haricinde çok bir şey bilinmiyor.
Realite TV hayranları için olmazsa olmaz
Realite TV şovlarını seviyor musunuz? ExpressVPN kullanarak sevdiğiniz şovları güvenli bir şekilde ve ultra hızlı HD kalitede izleyin. 30 günlük para iade garantisi ile hemen risksiz deneyin!