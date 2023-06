Après avoir souffert d'une baisse d'audience, la série Les Real Housewives de New York est de retour et fait peau neuve ! Nouvelles actrices, nouvelle énergie, nouveaux problèmes... ? Eh bien, pas vraiment. Dans le style typique des Real Housewives, les nouvelles actrices font face à des problèmes conjugaux, des discordes entre elles et des voyages somptueux. Bien que l'émission semble être exactement la même, de nouvelles actrices devraient revigorer la formule des Real Housewives de New York, espérons-le, de manière efficace.

Les nouvelles actrices viennent des quatre coins de New York et possèdent différents "boulots cools", tout en partageant supposément des liens entre elles en dehors de l'émission. Peut-être à noter, la saison 14 qui arrive sera la première franchise des Real Housewives à accueillir une housewife homosexuelle. Découvrez-en plus sur les actrices dans la section plus bas.

Il a été également annoncé lors du Bravocon 2023 la sortie de The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, qui mettra en avant d'ancienne actrices des Real Housewives de New York comme Ramona Singer et Sonja Morgan. Ce sera en streaming exclusivement sur Peacock, avec plus de détails qui seront annoncés plus tard.

La franchise Les Real Housewives qui connaît un succès fou a donné naissance à plusieurs spinoffs et produits dérivés, incluant Les Real Housewives d'Atlanta, Les Real Housewives de New Jersey et bien plus.