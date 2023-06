Po chwilowym spadku oglądalności RHONY (ang. The Real Housewives of New York City) powraca w nowej odsłonie! Nowa obsada, nowa energia, nowe problemy…? Nie do końca. Nowe uczestniczki show, w sposób typowy dla Gospodyń z kasą, zmagają się z problemami małżeńskimi, sprzeczkami i organizują huczne wycieczki. Chociaż serial wydaje się nie zmieniać, nowa obsada powinna ożywić dotychczasową formułę RHONY – mamy nadzieję, że z dobrym skutkiem.

Gospodynie z nowej obsady programu mieszkają w różnych częściach Nowego Jorku i mają różne, „naprawdę fajne prace”, a plotki głoszą, że znają się także poza serialem. W nadchodzącym sezonie 14 zobaczymy pierwszą homoseksualną gospodynię domową w całej serii The Real Housewives. Więcej o obsadzie w dalszej części!

Na Bravocon 2023 ogłoszono również premierę serialu The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, w którym wystąpią byłe gospodynie domowe RHONY, takie jak Ramona Singer i Sonja Morgan. Program będzie transmitowany wyłącznie na Peacock, a więcej szczegółów pojawi się już wkrótce.



Odnosząca niezwykłe sukcesy seria Gospodyń z kasą posiada kilka spin-offów i odgałęzień, w tym Żony Atlanty, Bogate życie w New Jersey i nie tylko.