Nachdem RHONY einen Rückgang der Einschaltquoten erfahren hatte, ist die Show jetzt in neuem Glanz zurück! Neue Besetzung, neue Energie, neue Probleme …? Nicht ganz. Nach typischer Art der Real Housewives, setzen sich die neuen Besetzungsmitglieder mit Eheproblemen auseinander, geraten in Auseinandersetzungen und unternehmen verschwenderische Reisen. Auch wenn die Show gleichgeblieben zu sein scheint, soll die neue Besetzung den Geist von RHONY wiederbeleben – hoffentlich erfolgreich.

Die neue Besetzung stammt aus allen Teilen von New York, hat unterschiedliche „wirklich coole Jobs“ und steht angeblich auch außerhalb der Show miteinander in Verbindung. Vielleicht sollte erwähnt werden, dass in der bevorstehenden 14. Staffel die erste geoutete homosexuelle Hausfrau des Real-Housewives-Franchise mit dabei ist. Erfahren Sie mehr über die Besetzung im nachfolgenden Abschnitt!

Auf der Bravocon 2023 wurde außerdem The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy angekündigt, mit ehemaligen RHONY-Hausfrauen wie Ramona Singer und Sonja Morgan. Streamen können Sie die Show exklusiv auf Peacock, weitere Einzelheiten folgen in Kürze.



Das ultra-erfolgreiche Franchise The Real Housewives hat zahlreiche Spin-offs und Ableger inspiriert – einschließlich The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey und weitere.