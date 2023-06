Após sofrer uma queda na audiência, RHONY está de volta e renovado! Novo elenco, nova energia, novos problemas…? Bem, não exatamente. No típico estilo de Real Housewives, os novos membros do elenco lidam com problemas conjugais, discórdia entre si e viagens luxuosas. Embora o show pareça o mesmo, um novo elenco deve revigorar a fórmula RHONY, esperançosamente, com grande efeito.



O novo elenco vem de toda Nova York e possui diferentes “trabalhos muito legais”, ao mesmo tempo, em que supostamente estão conectados uns aos outros fora do show. Talvez digno de nota, a próxima temporada 14 verá a primeira dona de casa abertamente gay na franquia Real Housewives. Mais sobre o elenco na seção abaixo!



Também anunciado na Bravocon 2023 está The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, que contará com ex-donas de casa RHONY como a Ramona Singer e Sonja Morgan. Ele será transmitido exclusivamente na Peacock, com mais detalhes em breve.



A bem-sucedida franquia The Real Housewives gerou vários spin-offs e ramificações, incluindo The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey e mais.