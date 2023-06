Na een daling van de kijkcijfers is RHONY terug en vernieuwd! Nieuwe cast, nieuwe energie, nieuwe problemen...? Nou, niet helemaal. Op de typische Real Housewives-manier worstelen de nieuwe castleden met huwelijksproblemen, onenigheid met elkaar en uitbundige reisjes. Hoewel de show precies hetzelfde lijkt te zijn, zou een nieuwe cast de RHONY-formule nieuw leven moeten inblazen, hopelijk met veel effect.

De nieuwe cast komt uit heel New York en heeft verschillende, "echt coole jobs," terwijl ze naar verluidt ook buiten de show om met elkaar verbonden zijn. In seizoen 14 zal voor het eerst een openlijk homoseksuele huisvrouw te zien zijn in de Real Housewives-serie. Meer over de cast lees je hieronder!

Ook aangekondigd op Bravocon 2023 is The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, met daarin voormalige RHONY-huisvrouwen zoals Ramona Singer en Sonja Morgan. Het zal exclusief worden uitgezonden op Peacock en meer details volgen binnenkort.

De ubersuccesvolle The Real Housewives-franchise heeft verschillende spin-offs en uitlopers voortgebracht, waaronder The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey en nog veel meer.