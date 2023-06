Dopo un calo di ascolti, RHONY è tornato con una rinnovata energia! Nuovo cast, nuova energia, nuovi problemi... o forse no. Sempre nello stile di Real Housewives, i nuovi membri del cast si confrontano con problemi coniugali, dissapori reciproci e viaggi sontuosi. Anche se lo show sembra essere esattamente lo stesso, un nuovo cast dovrebbe ravvivare la formula di RHONY, speriamo con grande effetto.

Il nuovo cast proviene da diverse parti di New York e ha lavori molto "cool", mentre si dice che siano collegati l'uno all'altro al di fuori dello show. Da notare, nella prossima stagione 14 avremo la prima casalinga apertamente omosessuale nella storia di Real Housewives. Maggiori dettagli sul cast nella sezione sottostante!

A Bravocon 2023 è stato annunciato anche The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, che vedrà protagoniste ex casalinghe di RHONY come Ramona Singer e Sonja Morgan. Sarà disponibile in esclusiva su Peacock, con ulteriori dettagli in arrivo.

Il famoso franchise di Real Housewives ha creato diversi spin-off e derivati di successo, tra cui The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey e molti altri.