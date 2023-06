Sarjan arvostelujen oltua suuressa laskussa RHONY on tehnyt paluun uudistettuna! Uusi kokoonpano, uutta virtaa ja uusia ongelmia...? No, ei ehkä niitä. Kuten yleensä Real Housewivesissä, kauden uudet naiset kamppailevat avioliitto-ongelmien ja toistensa kanssa sekä käyvät ylellisillä lomamatkoilla. Vaikka ohjelman idea on sama, uuden kokoonpanon toivotaan tuovan lisää potkua RHONY-sarjaan, tai jopa elvyttävän sen kokonaan.

Uuden kokoonpanon naiset tulevat eri puolilta New Yorkiä, ja heillä on toisistaan poikkeavat, kiinnostavat työt. Heidän väitetään tuntevan toisensa myös ohjelman ulkopuolella. Huomionarvoista on se, että 14. kaudella nähdään koko Real Housewifes -sarjan ensimmäinen avoimesti homoseksuaali housewife. Voit lukea kokoonpanosta lisää alempaa!

Bravocon 2023:ssa julkistettiin myös The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy, jossa nähdään aikaisempia RHONY:n housewifejä, kuten Ramona Singer ja Sonja Morgan. Se on suoratoistettavissa yksinoikeudella Peacockissa, ja lisätietoja tulee myöhemmin.

Supersuositun *The Real Housewives -*ohjelmabrändin alla on tehty lukuisia spin-off-sarjoja ja muita ohjelmia, kuten The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey ja moni muu.