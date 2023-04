Precisa de um DNS para a sua Smart TV? Teste o DNS da ExpressVPN Agora

Este tutorial lhe mostrará como configurar o MediaStreamer em sua smart TV Samsung. O MediaStreamer pode aprimorar sua experiência de streaming online, mas não fornece os benefícios de criptografia de uma VPN.

O MediaStreamer é um serviço DNS projetado para melhorar sua experiência de streaming. Se seu dispositivo não suporta uma VPN nativamente, o MediaStreamer é uma ótima alternativa para o streaming.

Para usar o MediaStreamer sem problemas, você deve registrar seu endereço IP no site da ExpressVPN. Isto permite que a ExpressVPN reconheça seu endereço IP e conceda a seu dispositivo acesso ao MediaStreamer. Alternativamente, você pode obter seu hostname DDNS e registrar o hostname no site da ExpressVPN.

Nota: O MediaStreamer não é uma VPN e não oferece os benefícios de privacidade e segurança de uma VPN. Você não pode mudar de local com o MediaStreamer. Se você tiver:

um dispositivo Android ou

um dispositivo iOS e uma TV Samsung compatível com AirPlay 2,

você pode espelhar o conteúdo para sua TV Samsung sem usar o MediaStreamer.

Nota: As etapas deste tutorial foram testadas em uma smart TV Samsung 5500 Series. Os passos para mudar o DNS devem ser similares na maioria das smart TVs Samsung.

Isenção de responsabilidade: Os televisores Samsung Smart TVs são bloqueados por região de acordo com o seu local de compra. Mesmo ao usar o MediaStreamer, alguns aplicativos permanecerão bloqueados por região. Para resolver esse problema, você precisará alterar a região da sua Smart TV, o que está além do escopo deste artigo.

1. Registrar seu endereço IP no site da ExpressVPN.

Vá para a página de configurações de DNS da ExpressVPN. Se solicitado, digite suas credenciais da ExpressVPN e clique em Fazer Login.

Digite o código de verificação que será enviado para seu email.

Em registro de endereço IP, clique em Registrar meu endereço IP. Se já mostrar “registrado” ao lado de seu endereço IP, não há necessidade de selecionar esta opção novamente.

Selecione Registrar automaticamente meu endereço IP. Isto é recomendado, pois rastreia automaticamente as mudanças em seu endereço IP.

Se você ativou o registro automático de seu endereço IP, você pode manter seu endereço IP atualizado usando o aplicativo da ExpressVPN em seu dispositivo ou conectando-se ocasionalmente à sua conta ExpressVPN.

2. Obter seu endereço IP MediaStreamer.

Vá até a página de configuração da ExpressVPN. Se solicitado, digite suas credenciais da ExpressVPN e clique em Fazer Login.

Digite o código de verificação que será enviado para seu email. À direita, você encontrará o endereço IP do servidor DNS MediaStreamer.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará desta informação para a configuração mais tarde.

3. Acessar o status de rede

Com sua Smart TV Samsung ligada, pressione o botão MENU em seu controle remoto.

No menu da TV, selecione Rede.

Em Rede, selecione Status de Rede.

4. Acessar configurações de IP

Aguarde que a TV verifique sua conexão com a Internet. Uma vez concluída, a TV deve listar algumas opções na tela. Selecione Configurações de IP.

5. Configurar seus servidores DNS em sua smart TV Samsung

No menu Configurações de IP, selecione a configuração de DNS.

Selecione Digitar manualmente.

Digite os endereços IP do MediaStreamer que você encontrou acima.

Uma vez inserido o novo endereço DNS, selecione ENTER ( ) no controle remoto para salvar as configurações. A seguir, selecione OK.

Aguarde enquanto a TV verifica novamente sua conexão com a Internet.

Se você não digitou corretamente o endereço do servidor DNS, sua TV o notificará de que não há conexão com a Internet. Repita a etapa 5, se for o caso.

Se você digitou corretamente o endereço do servidor DNS, você deve ver a seguinte mensagem: “Você está conectado à Internet”.

Selecione Fechar.

Importante: Se o MediaStreamer de repente parar de funcionar, seu IP pode ter mudado. Abra o cliente Dynu e verifique se ele ainda está acompanhando as atualizações de seu IP.

Restaurar configurações de DNS

Para restaurar suas configurações DNS originais, repita a etapa 5, mas selecione Obter automaticamente nas configurações de DNS.

Lançar ou espelhar de seu aparelho para uma TV Samsung

Transmissão e espelhamento são tecnologias sem fio que permitem transmitir conteúdo de seu dispositivo para uma TV Samsung.

Se você quiser transmitir de seu dispositivo (com VPN) para sua TV Samsung, aqui estão as opções compatíveis de casting e espelhamento:

Transmissão Espelhamento Android (com VPN) ✘ Não suportado ✔ Suportado Windows (com VPN) ✘ Não suportado ✔ Suportado Chromebook (com VPN) ✘ Não suportado ✘ Não suportado Linux (com VPN) ✘ Não suportado ✘ Não suportado

Você pode lançar ou espelhar conteúdo de iOS ou macOS para televisores Samsung que suportam AirPlay 2.

Alternativamente, você pode conectar sua TV Samsung a um roteador VPN, a uma VPN configurada manualmente ou a um roteador VPN virtual. Sob esta opção, você não precisa lançar ou espelhar o conteúdo de seu dispositivo para sua TV Samsung. Você simplesmente precisa de um Chromecast conectado à VPN e uma TV para transmitir o conteúdo.

