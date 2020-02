Uma VPN para qualquer dispositivo da Amazon

A VPN é uma forma segura e fácil de proteger o seu Fire Stick e a sua Fire TV. A ExpressVPN oferece aplicativos fáceis de usar que você pode baixar e instalar em segundos.

Quando você se conecta a um servidor VPN seguro, é possível ocultar instantaneamente seu endereço IP, proteger sua conexão e navegar com mais privacidade.

A ExpressVPN funciona em virtualmente qualquer dispositivo da Amazon, incluindo:

Fire TV Stick 2a Geração, Fire TV Stick 3a Geração

Fire TV 2a Geração, Fire TV 3a Geração

Fire TV Cube

OBSERVAÇÃO: O Fire TV Primeira Geração não é compatível com a ExpressVPN ou qualquer outra VPN. Todas as outras versões do Fire Stick e do Fire TV são suportadas.