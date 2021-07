Obtenha a melhor VPN para jogos no Amazon Luna

O que é Amazon Luna?

Luna é o serviço de jogos baseado em nuvem da Amazon. Ele oferece uma vasta biblioteca de jogos que podem ser jogados em uma variedade de dispositivos e aplicativos da web - em qualquer lugar onde a Internet de alta velocidade esteja disponível. Os jogos no Luna podem ser jogados com um controlador Xbox One, controlador DualShock 4, controlador de jogos Razer Kishi Universal ou o controlador do Amazon Luna.