Se, por qualquer razão, você não estiver satisfeito assistindo ao RTÉ Player com a ExpressVPN, fale com o suporte dentro de 30 dias e obtenha um reembolso completo.

A ExpressVPN permite que você ignore as limitações do provedor de Internet (ISP) e diga adeus ao buffering.

Perfeita. Ao contrário de outras VPNs que demoravam uma eternidade para transmitir qualquer coisa, com a ExpressVPN eu nunca noto nenhuma diferença. É preciso muito para me fazer feliz, mas ela me fez.

Geralmente não. Apesar de todas as VPNs possuírem o potencial para reduzir a velocidade da sua conexão com a Internet, a ExpressVPN é uma das mais rápidas, então os usuários raramente percebem a diferença. Em alguns casos, utilizar uma VPN para assistir ao RTÉ Player pode até melhorar a sua qualidade de vídeo, especialmente se o seu provedor de Internet estiver limitando a largura de banda em serviços de streaming.

Sim! A ExpressVPN é otimizada para RTÉ Player e muitos outros serviços de streaming ao redor do mundo, para que você possa assistir com segurança ao seu conteúdo favorito. A ExpressVPN protege seu tráfego em um túnel criptografado, resultando em uma experiência de transmissão mais rápida se a sua escola , escritório, rede Wi-Fi pública ou provedor de Internet se dedica à limitação de largura de banda .

Com a ExpressVPN, você pode assistir ao RTÉ Player de forma segura, de qualquer lugar - até mesmo em Wi-Fi públicos ou na rede do seu escritório - em HD sem limitações, sem comprometer velocidade e segurança.

O RTÉ Player é um serviço gratuito de streaming sob demanda oferecido pela transmissora de mídia irlandesa RTÉ. Com mais de 200 horas de programas irlandeses e conteúdo internacional, os espectadores podem assistir qualquer coisa desde séries clássicas, programas infantis, noticiário, futebol e outros esportes ao vivo no RTÉ Player.

Carregado com tudo, desde esportes ao vivo até séries dramáticas e noticiários, o RTÉ Player gratuito da Irlanda oferece programação em gaélico - e em inglês - sob demanda. Assista hoje em HD incrivelmente rápido com a ExpressVPN.

