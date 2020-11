Obtenha a melhor VPN para streaming do Peacock TV

O que posso assistir no Peacock?

O Peacock é um serviço de streaming lançado em julho de 2020 pela NBCUniversal, com o nome da mascote do gigante da mídia dos Estados Unidos. A assinatura básica é gratuita e oferece muitos filmes e programas de TV populares da Universal, NBC, e outros estúdios. Outros destaques incluem programas em espanhol e notícias da Telemundo. O pulo do gato é que você vai ter que ver anúncios.

O que está incluído no Peacock Premium?

Por uma taxa mensal, os usuários podem atualizar para o Peacock Premium, que inclui esportes ao vivo (como a Premier League inglesa), séries originais do Peacock, acesso no dia seguinte aos programas atuais da NBC e filmes, programas de TV e programação infantil adicionais.

O que é Peacock Premium Plus?

.O próximo nível é tudo o que você recebe com o Peacock Premium, mas menos os anúncios.