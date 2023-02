Como usar a ExpressVPN para assistir ao melhor do tênis?

Se você é fã de tênis e não quer perder nenhum momento de Rafa Nadal, Daniil Medvedev, Novak Djokovic e os mais renomados tenistas internacionais, aqui você encontra as melhores opções para assistir aos principais torneios via streaming ao vivo com a ExpressVPN.

Use nosso guia para saber das próximas datas dos principais torneios do circuito ATP e dos Grand Slams de 2023: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Como assistir tênis ao vivo no Eurosport

Preço: A partir de 7 EUR/mês

Canal: Eurosport

O Eurosport oferece cobertura ao vivo de eventos de tênis ao longo do ano. Confira a programação oficial Eurosport para saber quando assistir.

Para assistir tênis ao vivo no Eurosport:

Obtenha a ExpressVPN . Conecte-se a uma localização de servidor segura em Portugal. Cadastre-se no Eurosport . Talvez você precise fornecer um código postal português válido (por exemplo, “1000, 1990”). Aproveite a partida!

Quer assistir na tela grande? Saiba mais sobre todas as formas de colocar a ExpressVPN em sua TV.

Assista às transmissões de tênis ao vivo e online na BBC

Preço: Grátis

Canais: BBC Sport

A BBC detém os direitos de transmissão de torneios de tênis selecionados no Reino Unido. A melhor parte? Você pode assistir de graça! Confira a programação oficial da BBC iPlayer para saber quando assistir. Este streaming está em inglês.

Para aproveitar o streaming:

Obtenha a ExpressVPN . Conecte-se a uma localização de servidor na Suíça (Zattoo) ou Reino Unido (BBC iPlayer). Inscreva-se no Zattoo ou BBC iPlayer . Talvez seja necessário fornecer um código postal britânico válido para o BBC iPlayer (por exemplo, “WC1X 0AA”). Comece a assistir de graça!

Saiba mais sobre streaming com o Zattoo e BBC iPlayer com a ExpressVPN.

