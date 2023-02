Existem várias opções de streaming dos jogos, dependendo de qual conferência você deseja assistir.

As seguintes plataformas transmitem o basquete universitário:

–YouTube TV

–Hulu+Live TV

–fuboTV

–Sling TV

–ESPN+

Continue lendo para obter informações específicas de cada conferência.

Assista basquete online na Big Ten

Preço: US$ 65/mês e acima

Canais: ESPN, BTN, CBS, Fox e FS1

Os jogos da Big Ten são divididos principalmente entre a ESPN e a Big Ten Network (BTN). Alguns jogos são exibidos na CBS, Fox e FS1, com a CBS também transmitindo as semifinais do Big Ten Tournament e March Madness. A Big Ten Network transmitirá todos os jogos do Big Ten Tournament antes das semifinais.

YouTube TV e Hulu+Live TV transmitem todos os canais acima. Testes gratuitos estão disponíveis.

Assista ao basquete da SEC ao vivo

Preço: US$ 45/mês e acima

Canais: ESPN e SEC Network (use o complemento “Sports Extra” da Sling TV para acessar a SEC Network)

Os fãs da SEC precisam apenas da ESPN e da SEC Network. Você pode acessar ambas as redes via Sling TV ou Hulu+ Live TV. Todos os serviços oferecem uma avaliação gratuita.

Assista basquete da ACC ao vivo

Preço: US$ 65/mês e acima

Canais: ESPN e ACC Network

A ESPN cobre a maioria dos jogos da ACC. No entanto, uma pequena parcela dos jogos é veiculada por redes esportivas regionais e outras emissoras, como a ACC Network.

Assista ao basquete da Big 12 online

Preço: US$ 35/mês e acima

Canais: ESPN e CBS

A ESPN cobre a maioria dos jogos da Big 12. A CBS transmitirá com exclusividade alguns jogos.

Assista ao stream dos jogos de basquete da Pac-12

Preço: US$ 60/mês e acima

Canais: CBS, ESPN, Fox e Pac-12 Network

A maioria dos jogos da Pac-12 são exibidos na Pac-12 Network ou ESPN. O restante é transmitido com exclusividade pela CBS e Fox.

Sling TV e fuboTV transmitem ambos os canais principais para assistir aos jogos do Pac-12. Testes gratuitos estão disponíveis. Você pode precisar de um cartão de crédito dos EUA ou PayPal.

Opções de streaming de basquete da NCAA para circunstâncias especiais

Existem algumas opções que não dão acesso a todos os jogos, mas podem atender às suas necessidades.

Transmita jogos na Paramount+

Preço: US$ 5/mês

Canal: CBS

Paramount+ tem um pacote ‘Essential’ que oferece uma variedade de canais locais da CBS que transmitem jogos. A assinatura custa US$ 5/mês. Embora a oferta não seja abrangente, você pode encontrar o jogo que está procurando e o serviço oferece muitos outros valores. Também inclui uma avaliação gratuita de sete dias.

Para assistir:

Assista aos jogos de conferências menores na ESPN+

Preço: US$ 10/mês ou US$ 100/ano

A ESPN+ adquiriu os direitos de transmissão de algumas das conferências menores, como Atlantic 10, Ivy League, Ohio Valley, Conference USA, American e Mid-American. Se sua equipe estiver em uma dessas conferências, inscreva-se neste serviço, de preço bem acessível, que também vem com várias outras ofertas, incluindo UFC, MLS, NHL e muito mais.

Para assistir:

Prospectos da NBA para assistir este ano no basquete universitário da NCAA

Embora vários prospectos do basquete tenham buscado uma alternativa à NCAA nos últimos anos, o basquete universitário ainda é onde você encontrará a maioria das futuras estrelas da NBA..

Aqui está uma lista de jogadores que você deve acompanhar nesta temporada e que em breve poderão fazer parte da sua franquia favorita da NBA:

Paolo Banchero, ala, Duke

Embora ele não tenha um porte e qualidades físicas excepcionais, Banchero é um jogador de ataque extremamente polido e versátil que também é muito bom na defesa. Ele deve ser a principal ameaça da Duke nesta temporada e parece uma aposta segura para causar impacto na NBA.

Chet Holmgren, pivô/ala, Gonzaga

Não há muitos jogadores de dois metros que tenham o domínio da bola, o arremesso e a capacidade de fazer jogadas de Holmgren, o que lhe dá um teto alto. A preocupação com o talentoso atacante é o porte físico e resistência, que precisam ser aprimorados se ele quiser competir com os seus oponentes da NBA.

Caleb Houstan, ala, Michigan

Os olheiros não ficarão impressionados com as jogadas vistosas de Houstan, mas ele pode jogar em várias posições da defesa e se sai muito bem nos arremessos de longa distância. O canadense recebe notas altas por sua visão de jogo e é conhecido por realizar alguns passes de efeito, mesmo que essa criatividade raramente se reflita em seus arremessos.

Jabari Smith Jr., ala, Auburn

É evidente para todos que Smith Jr. pode alcançar uma excelente pontuação usando sua combinação de ótima envergadura e excelente arremesso. Quase todos os outros aspectos de seu jogo permanecem um ponto de interrogação, mas ele é um prospecto com potencial de se tornar uma estrela.

Jalen Duren, ala, Memphis

Com 2,10 m de altura e pesando 107 kg, Duren já tem tamanho e força para competir no mais alto nível. Além disso, ele finaliza muito bem debaixo da cesta. A maior questão é se ele consegue expandir seu repertório de jogadas e incluir arremessos de média distância.

Jaden Ivey, armador, Purdue

Com um excelente porte físico e muita energia, Ivey tem o potencial de ser tão bom no ataque quanto na defesa. Ele passou a ser considerado para o draft recentemente depois de chegar à Purdue sem muito alarde.

TyTy Washington, armador, Kentucky

Em um draft com poucos armadores, Washington pode chamar a atenção de clubes que precisam de reforços nessa posição. Ele é um arremessador forte com sólida leitura de jogo e possui liderança, mesmo que tenha tendência a exagerar nos dribles.

AJ Griffin, ala, Duke

As equipes da NBA ficarão encantadas com a combinação de arremesso, envergadura e inteligência de Griffin, mas seus problemas físicos lançam um sinal de alerta.

Ranking dos 25 melhores times do basquete universitário

A temporada 2021-22 está de volta e os rankings mudam a cada semana. Quem é seu favorito? Qual dessas equipes estará competindo na March Madness?

Auburn Tigers Gonzaga Bulldogs UCLA Bruins Purdue Boliermakers Kentucky Wildcats Houston Cougars Arizona Wildcats Baylor Bears Duke Blue Devils Kansas Jayhawks Wisconsin Badgers Vilanova Wildcats Michigan State Spartans Texas Tech Red Raiders Providence Friars Ohio State Buckeyes Connecticut Huskies Illinois Fighting Illini USC Trojans Iowa State Cyclones Xavier Musketeers Tennessee Volunteers Texas Longhorns Marquette Golden Eagles LSU Tigers

Perguntas frequentes sobre as transmissões ao vivo do basquete universitário

Posso assistir esportes no meu computador?

Absolutamente! Se você estiver acessando o serviço de streaming de um navegador da Web, instale também a extensão ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge. A extensão tem alguns recursos extras que podem suavizar problemas comuns de streaming.

Posso assistir esportes no meu telefone ou tablet?

Sim. A ExpressVPN tem aplicativos para todos os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android.

Onde posso assistir à partida desta semana?

Confira as informações específicas do evento no topo desta página, que sempre listarão a data, hora e plataformas de streaming disponíveis para assistir às partidas.

Para assistir ao basquete universitário, basta seguir estes passos:

Obtenha a ExpressVPN! Conecte-se a um local de servidor no país de sua emissora preferida. Faça login em seus serviços de streaming preferidos. Acompanhe os jogos ao vivo!

Posso assistir às partidas de basquete no Twitch?

Embora o Twitch seja uma excelente fonte de conteúdo relacionado ao basquete e transmissões de eSports, ele não transmite as as partidas e campeonatos ao vivo.

Como posso assistir na minha TV com uma VPN?

Existem cinco maneiras diferentes de assistir esportes na sua TV com a ExpressVPN:

Com o aplicativo nativo para uma smart TV ou dispositivo de streaming

Transmitir pelo seu computador e conectá-lo à TV com um cabo HDMI

Espelhar ou transmitir sem fio para sua TV ou dispositivo de streaming do seu computador ou dispositivo móvel

Conectando-se a um roteador habilitado para a ExpressVPN, que permita dispositivos ilimitados e torne super simples conectar-se a diferentes locais de servidor simultaneamente

Com o MediaStreamer, a solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem ter uma VPN instalada, como Apple TV ou consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser configurado uma vez, embora não ofereça todos os benefícios de segurança que uma VPN pode oferecer. (Observe que, ao conectar sua Apple TV ou console de jogos a um roteador, você pode obter o melhor dos dois mundos!)

Para obter mais informações sobre todas as maneiras de obter a ExpressVPN em sua TV de tela grande, clique abaixo ou entre em contato com o suporte que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conectei-me ao local do servidor VPN sugerido, mas não consigo fazer login no serviço de streaming!

Sem problemas! O carregamento do servidor muda rapidamente (especialmente quando pessoas de todo o mundo estão tentando assistir a determinados eventos), mas é exatamente por isso que a ExpressVPN possui servidores de alta velocidade ao redor do mundo. Se você estiver tentando acessar um site nos EUA ou na Alemanha, por exemplo, tente se conectar a um local de servidor diferente nesses países.

Se você estiver tentando se conectar a um país com apenas uma localização de servidor, o primeiro passo é verificar suas configurações de localização. Se você estiver em um dispositivo móvel, desconecte-se da VPN, desative os serviços de localização e conecte-se à VPN novamente. Em computadores Windows e Mac, você pode desativar os Serviços de Localização no menu de configurações de Privacidade e segurança.

Para obter mais ajuda, confira este artigo detalhado do nosso Centro de Suporte, ou você sempre pode falar com um membro da nossa Equipe de Suporte, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, por chat ao vivo.

Eu me conectei à VPN, mas minha velocidade de internet está lenta

Se a velocidade da sua internet estiver lenta ou seu streaming parecer estar atrasado, existem alguns motivos possíveis:

A distância entre a localização do servidor VPN selecionado e a sua localização física

Seu tipo de conexão ( conexões com fio são mais confiáveis ​​do que conexões sem fio )

são mais confiáveis ​​do que ) Interconectividade abaixo do ideal entre a VPN e seu provedor de Internet (ISP)

Velocidade de conexão de internet lenta em sua localização

Seu tipo de dispositivo e poder de processamento

Tente cada uma das etapas a seguir para solucionar esse problema:

Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

Conecte-se a um local de servidor VPN diferente

Altere seu protocolo VPN

Se você tentar cada uma das opções acima e ainda estiver enfrentando problemas com sua velocidade de streaming, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN 24 horas por dia, 7 dias por semana e alguém estará com você em segundos.

Leia mais sobre como solucionar problemas de velocidade de streaming.

Quais serviços de streaming posso assistir com a ExpressVPN?

A ExpressVPN funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares do mundo. O uso de uma boa VPN para streaming garante que você assista com segurança, em HD, com velocidade extremamente rápida, com largura de banda ilimitada e livre da limitação de velocidade imposta pelo seu provedor de Internet (que às vezes pode diminuir a velocidade da sua conexão).

Se você quiser assistir ao seu time favorito de qualquer lugar, mesmo enquanto viaja ou em redes não seguras, como um Wi-Fi público, a ExpressVPN é uma ótima maneira de aprimorar sua experiência.

ExpressVPN é um serviço VPN que não se destina a ser usado como meio de burlar direitos autorais. Leia os Termos de Serviço da ExpressVPN e os Termos de Uso do seu provedor de conteúdo para obter mais informações.