Como assistir a Portugal ao vivo na Eurocopa 2024 com uma VPN

ExpressVPN está aqui para ajudá-lo a assistir ao vivo todos os jogos da UEFA Euro 2024. Você só precisa seguir alguns passos simples:

Obtenha a ExpressVPN . Conecte-se ao local do servidor VPN que corresponde à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, os adeptos portugueses podem ligar-se a um servidor seguro em Portugal para assistir a jogos selecionados gratuitamente na RTP. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como a RTP, e encontre a partida que deseja assistir. Sintonize e divirta-se!

Quer assistir na TV de tela grande? Descubra como colocar ExpressVPN na sua TV.

Assistir à Eurocopa 2024 com uma VPN

Posso usar uma VPN para assistir à Eurocopa a partir de outro país?

Alguns utilizadores assistem aos jogos do UEFA Euro 2024 ligando-se a um servidor VPN num país diferente do seu, mas fazê-lo pode violar os direitos de autor ou os termos de utilização do serviço de streaming. ExpressVPN é uma ferramenta de privacidade e segurança, e usá-la para contornar direitos autorais é contra nossos Termos de Serviço. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado à nossa VPN, portanto, você é responsável por garantir que seu uso esteja em conformidade com todos os termos e leis relevantes.

Devo usar uma VPN grátis para assistir a partidas de futebol?

Em vez de usar uma VPN gratuita para assistir a eventos de futebol, incluindo jogos da UEFA Euro 2024, os fãs de esportes deveriam usar a ExpressVPN durante todo o ano. A ExpressVPN oferece servidores de alta velocidade em 105 países e aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS. Além disso, a ExpressVPN está disponível em plataformas que outras empresas de VPN podem não suportar, como Linux, Android TV, Amazon Fire TV e roteadores, além de extensões de navegador para Chrome, Firefox e Edge.

Se precisar de ajuda ao longo do caminho, a ExpressVPN oferece suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma garantia de reembolso de 30 dias sem compromisso!

Por que você precisa de uma VPN para assistir à Eurocopa 2024 online?

ExpressVPN é a melhor VPN para assistir às transmissões do UEFA Euro 2024 com segurança. Com servidores de 10 Gbps de última geração ao redor do mundo, você pode aproveitar todas as proteções de privacidade de uma VPN sem perder um segundo da ação. ExpressVPN tem aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS, sem mencionar uma variedade de maneiras de assistir em sua TV de tela grande. Se precisar de ajuda ao longo do caminho, a ExpressVPN oferece suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma garantia de reembolso de 30 dias sem compromisso!

Como assistir na TV de tela grande

Como assistir a Portugal na Eurocopa 2024 grátis

RTP

RTP, é um serviço gratuito de streaming e vai transmitir algumas partidas da Eurocopa 2024, incluindo a partida de Portugal contra a Turquia.

Outras maneiras de assistir Portugal na Eurocopa

UEFA.tv

Preço: Grátis

Atenção, fanáticos por futebol. A rede UEFA.tv tem muita informação útil sobre todas as competições da UEFA. Acesse UEFA.tv para transmissões ao vivo de jogos juvenis, femininos e de futsal. Eles também têm outros conteúdos excelentes, como vídeo sob demanda, programas em revistas, cobertura ao vivo de jogos da UEFA e muito mais.

Assistir futebol ao vivo

Programação das primeiras partidas de Portugal

Jogo Data e hora Aonde assistir Portugal vs. República Checa Terça-feira, 18 de junho, 9 p.m. hora local / 3 p.m. ET / 8 p.m. BST SIC Portugal vs. Turquia Sábado, 22 de junho, 6 p.m. hora local / 12 p.m. ET / 5 p.m. BST RTP Portugal vs. Georgia Quarta-feira, 26 de junho, 9 p.m. hora local / 3 p.m. ET / 8 p.m. BST TVI

Assistir esportes com ExpressVPN

Portugal já ganhou alguma Eurocopa?

Sim! Portugal ganhou em 2016 na final contra a França. Será que eles vão ganhar novamente?

Vencedores mais recentes da Eurocopa

Ano Vencedor 1984 França (Primeiro título) 1988 Holanda (Primeiro título) 1992 Dinamarca (Primeiro título) 1996 Alemanha (Terceiro título) 2000 França (Segundo título) 2004 Grécia (Primeiro título) 2008 Espanha (Segundo título) 2012 Espanha (Terceiro título) 2016 Portugal (Primeiro título) 2020 Itália (Segundo título) 2024 a definir

ExpressVPN é um serviço VPN que não se destina a ser usado como meio de contornar direitos autorais. Leia os Termos de Serviço da ExpressVPN e os Termos de Uso do seu provedor de conteúdo para obter mais detalhes.