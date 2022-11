A Austrália e a Nova Zelândia serão as sedes da nona Copa do Mundo Feminina da FIFA, que acontecerá de 20 de julho a 3 de agosto de 2023. O novo formato do torneio terá 32 equipes, em oito grupos de quatro equipes. A atual campeã, os Estados Unidos, detém um recorde de quatro títulos da Copa do Mundo Feminina, mas a campeã europeia, a Inglaterra, buscará conquistar seu primeiro grande troféu no cenário global. A Alemanha, duas vezes vencedora, nunca deve ser descartada e Espanha, França, Holanda e Japão também têm equipes fortes. Descubra como assistir ao vivo todas as eliminatórias da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 na preparação para o torneio do próximo ano.

Como assistir ao vivo às eliminatórias da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 em seu país

Várias emissoras transmitirão ao vivo as eliminatórias que antecedem o torneio principal no próximo ano. Você pode assistir ao vivo e com segurança às eliminatórias da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 com uma VPN de forma fácil:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor que corresponda à emissora que deseja assistir. Por exemplo, se você quiser ver a transmissão do Reino Unido, conecte-se a um servidor em Londres. Confira a programação da emissora que deseja assistir, como a BBC . Sintonize e divirta-se com os jogos!

Quer assistir em um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Como assistir ao vivo aos playoffs da UEFA para as eliminatórias da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023

Os playoffs da UEFA decidirão duas vagas e uma equipe que irá para os playoffs entre as confederações. Os jogos serão disputados nos dias 6 e 11 de outubro de 2022, com o sorteio transmitido ao vivo às 12:30, Hora do Leste, ou 11:30, Hora de Brasília, na sexta-feira, 9 de setembro de 2022.

BBC iPlayer

Preço: Gratuito

A BBC exibirá as eliminatórias femininas do País de Gales gratuitamente, disponível para transmissão ao vivo através do aplicativo BBC iPlayer e do site.

Como assistir no BBC iPlayer

Paramount Plus

Preço: US$ 6/mês

Paramount Plus detém os direitos de várias eliminatórias regionais da UEFA para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Há também uma avaliação gratuita de sete dias para novos assinantes, se você quiser assistir apenas um jogo específico.

Como assistir ao vivo aos playoffs entre confederações da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023

O torneio de playoff entre confederações para decidir as três vagas restantes acontecerá de 18 a 23 de fevereiro de 2023 na Nova Zelândia. Dez equipes serão divididas em grupos de três (Grupo A e B) ou quatro (Grupo C), com o vencedor do grupo se classificando para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. O sorteio dos grupos acontece no dia 13 de outubro de 2022.

Confederação Classificação Equipe AFC Vice-campeã dos playoffs da Copa da Ásia Feminina de 2022 Taipei Chinesa Terceiro lugar nos playoffs da Copa da Ásia Feminina de 2022 Tailândia CAF Vencedora da repescagem da Copa das Nações Africanas Feminina de 2022 Camarões Vencedora da repescagem da Copa das Nações Africanas Feminina de 2022 Senegal CONCACAF Terceiro lugar do Grupo A do Campeonato Feminino da CONCAF de 2022 Haiti Terceiro lugar do Grupo B do Campeonato Feminino da CONCAF de 2022 Panamá CONMEBOL Quarto lugar da Copa América Feminina de 2022 Paraguai Quinto lugar da Copa América Feminina de 2022 Chile OFC Campeã da Copa das Nações Femininas de 2022 Papua Nova Guiné UEFA Vencedora com classificação mais baixa dos playoffs da UEFA NÃO CONFIRMADO

Calendário da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 começará em 20 de julho de 2023, com a final da Copa do Mundo Feminina em 3 de agosto de 2023, em Sydney, Austrália. A Copa do Mundo Feminina da FIFA reúne equipes de seis federações regionais diferentes, cada uma com seu próprio caminho para a classificação. Como coanfitriãs, Austrália e Nova Zelândia se qualificam automaticamente para o torneio, enquanto as demais federações da FIFA realizam suas próprias eliminatórias. Você pode ver a programação completa da partida aqui ou conferir todas as rodadas abaixo:

Rodada Datas Jogos de grupo 20 de julho a 3 de agosto de 2023 Oitavas de final 5 a 8 de agosto de 2023 Quartas de final 11 a 12 de agosto de 2023 Semifinais 15 a 16 de agosto de 2023 Disputa do 3º lugar 19 de agosto de 2023 Final 20 de agosto de 2023

Equipes da Copa do Mundo Feminina da FIFA

Até agora, 29 equipes se classificaram para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, com três vagas ainda em disputa. Essas vagas serão decididas por um torneio de playoff entre confederações que acontecerá de 18 a 23 de fevereiro de 2023.

Região/equipes classificadas

Anfitriãs: 2 (Austrália, Nova Zelândia)

AFC: 5 (China, Japão, Filipinas*, Coreia do Sul, Vietnã*)

CAF: 4 (Marrocos*, Nigéria, África do Sul, Zâmbia*)

CONCACAF: 4 (Canadá, Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos)

CONMEBOL: 3 (Argentina, Brasil, Colômbia)

UEFA: 11 (Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia)

Playoffs entre confederações: 3 vagas

