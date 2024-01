VPN of DNS nodig voor je Apple TV? Nu ExpressVPN kopen

Deze handleiding laat u zien hoe u MediaStreamer instelt op uw Apple TV (1e, 2e, 3e gen).

MediaStreamer is een DNS dienst ontworpen om uw streaming ervaring te verbeteren. Aangezien Apple TV zelf geen VPN ondersteunt, kunt u MediaStreamer als alternatief voor streaming gebruiken.

NB: MediaStreamer is geen VPN en biedt niet dezelfde privacy- en veiligheidsvoordelen als een VPN. MediaStreamer heeft geen grafische user interface. U kunt op MediaStreamer niet van locatie veranderen.

Nog geen klant? Lees hier waarom u ExpressVPN voor Apple TV nodig heeft.

NB: Onderstaande video toont een 4e generatie Apple TV, daarom ziet het interface er anders uit dan die van oudere modellen.



1. Uw IP adres op de website van ExpressVPN registreren

Ga naar de ExpressVPN DNS instelpagina. Als hiernaar gevraagd wordt, voer dan uw inloggegevens voor ExpressVPN in en klik op Inloggen.

Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres verstuurd is.

Onder IP adres registratie, klikt u op Mijn IP adres registreren. Als er al “geregistreerd” staat naast uw e-mailadres, hoeft u deze optie niet opnieuw te selecteren.

Schakel Automatisch mijn IP adres registreren in. Dit wordt aanbevolen aangezien het uw IP adres automatisch volgt.

Zodra u Automatisch mijn IP adres registreren inschakelt, zorg er dan voor dat u uw geregistreerde IP adres geüpdatet houdt door regelmatig in te loggen op de ExpressVPN website. U kunt de ExpressVPN app (op elk apparaat) ook gebruiken terwijl u met hetzelfde netwerk verbonden bent als uw Apple TV. Deze acties geven de apparaten op uw netwerk voortdurende toegang tot MediaStreamer.

2. Uw MediaStreamer server IP adres krijgen

Ga naar de ExpressVPN instelpagina. Als hiernaar gevraagd wordt, voer dan uw ExpressVPN inloggegevens in en klik op Inloggen.

Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres verstuurd is.

Aan de rechterkant vindt u het MediaStreamer DNS server IP adres.

Houdt dit browservenster open. U hebt later deze informatie nodig voor het instellen.

3. De Locatie-instellingen op uw Apple TV configureren

Op uw Apple TV, open Instellingen.

Selecteer iTunes Store.

Selecteer Locatie.

Scroll naar beneden en selecteer Verenigde Staten.

Ga terug naar het hoofdscherm. De apps die u wilt, zullen nu weergegeven worden.

4. De DNS servers op uw Apple TV configureren

Ga naar Instellingen > Algemeen.

Selecteer Netwerk.

Selecteer Wifi of Ethernet, afhankelijk van de internetinstellingen van de Apple TV. (Hier hebben we Ethernet gekozen. Als u wifi gebruikt, selecteer dan Wifi en voer de inloggegevens van uw draadloze netwerk in.)

Selecteer DNS configureren.

Selecteer Handmatig.

Opmerking: we raden u sterk aan om uw huidige DNS adres/instelling te noteren voordat u deze verandert om nader te raadplegen en om deze veilig te houden. U hebt het mogelijk nodig als u ooit onze dienst niet meer gebruikt.

Voer de nummers in van het MediaStreamer DNS server IP adres die u eerder gevonden hebt.

U MOET uw Apple TV opnieuw opstarten voordat de DNS verandering van kracht is. Ga naar Instellingen > Algemeen > Opnieuw opstarten.

Gefeliciteerd! U hebt nu toegang tot de MediaStreamer dienst.

