Overal ter wereld vervangen wij onze 1 gbps servers door nieuwe 10 gbps servers. Dankzij 10 gigabit internet verhogen we onze netwerksnelheid aanzienlijk. Er gebeurt heel wat achter de eenvoudige interface van ExpressVPN. We zijn altijd bezig met het upgraden van ons netwerk om de ervaringen van onze gebruikers te verbeteren. Al is dat voor u als gebruiker niet altijd meteen zo duidelijk!

Met deze upgrade is dat echter heel iets anders.

Van onze nieuwe servers met een snelheid van 10 gigabit per seconde kunt u het volgende verwachten:

hogere snelheden;

betrouwbaardere verbindingen;

frequentere verbeteringen aan ons netwerk.

Waarom 10 gigabit internet een betere VPN beleving geeft

Wanneer u verbindt met een VPN dienst, verbindt u eigenlijk met een VPN server. Dat is een fysiek stukje hardware dat uw internetverkeer, onderweg van en naar de apps en websites die u gebruikt, codeert en decodeert.

Een enkele VPN server moet het verkeer van veel verschillende gebruikers aankunnen, ieder met zijn eigen steeds veranderende eisen. Daarom is bandbreedte zo belangrijk: dat is de totale hoeveelheid data die een server per seconde kan versturen. Voor onze nieuwe servers is dat 10 gbps — 10 gigabit (10 miljard bits) per seconde.

Op zichzelf betekent meer bandbreedte niet per se hogere snelheden. Het lijkt meer op het toevoegen van rijbanen aan de snelweg. Een bredere snelweg verandert een Kia niet in een Ferrari, maar het zorgt er wel voor dat veel auto’s sneller kunnen rijden als zij allemaal tegelijk op de weg zitten.

Net zo kunnen servers met 10 gigabit internet meer verkeer aan met minder opstoppingen en daarom dus met betere snelheden. In een vroeg stadium bleken sommige van onze klanten bij testen al 40 tot 50% hogere downloadsnelheden te ervaren als direct resultaat van de upgrade.

Betere hardware betekent betere prestaties met Lightway

We hebben ons vooruitstrevende VPN protocol Lightway ontwikkeld met snelheid in ons achterhoofd. Maar het is nooit sneller dan de hardware waar het op draait.

Met 10 gigabit ethernet netwerkkaarten en meer kernen per server is het ons eindelijk gelukt. We hebben Lightway de hardware gegeven die het nodig heeft om de ongelofelijke snelheden te bereiken waarvoor het is ontworpen.

Meer kernen betekent betere kwaliteit van de dienstverlening

Deze upgrade gaat niet over het verhogen van het aantal VPN servers. Het aantal servers wordt weliswaar wel eens gebruikt als een soort gecomprimeerde maat voor kwaliteit van dienstverlening, maar het is allang duidelijk dat het gewoon niet zo’n belangrijk getal is. Elke provider kan met goedkope, achterhaalde servers een netwerk aan elkaar knopen, maar dat levert nog geen betere ervaring op.

In feite is de kwaliteit van de servers veel belangrijker dan de kwantiteit. Een goede VPN beleving hangt af van een ingewikkelde combinatie van bandbreedte, hardware, software en andere factoren.

Een van die factoren is het aantal processorkernen (verwerkingseenheden) en dat is precies wat wij met deze upgrade drastisch hebben verhoogd. De meeste van onze vorige servers hadden 4 kernen per server, maar onze nieuwe bevatten van 20 tot 32 processorkernen per server.

Deze enorme toename van rekenkracht vermindert het aantal klanten die gebruikmaken van dezelfde hulpbronnen drastisch. Dat betekent minder onderbrekingen, betrouwbaarder verbindingen en een prettiger algemene beleving voor iedere klant.

Betere servers betekent ook sneller innoveren

Maar deze nieuwe server upgrades gaan niet alleen om het verbeteren van de directe klantbeleving.

Meer bandbreedte en meer rekenkracht geven onze technici ook de ruimte die zij nodig hebben om ons netwerk te verbeteren. Sneller innoveren betekent snellere upgrades en uiteindelijk nog betere kwaliteit van dienstverlening voor onze klanten.

Wanneer merken we iets van deze upgrades?

Dat is al begonnen! Op dit moment hebben wij servers geüpgradet in 24 van onze meest veeleisende landen; dat is meer dan 70% van onze bandbreedte wereldwijd. De komende paar maanden blijven wij deze upgrades verder uitvoeren en we stellen ons ten doel om deze nieuwe servers op zoveel mogelijk locaties beschikbaar te maken.

Bedenk wel dat elke serverlocatie die u in uw ExpressVPN apps ziet, niet een enkele server vertegenwoordigt maar een cluster servers die samenwerken. Misschien sturen we een paar servers met pensioen, maar u behoudt net zoveel keus als u altijd al had, met een brede selectie van populaire locaties in 94 landen overal ter wereld.

Nieuwe hardware, dezelfde ingebouwde privacy

Onze hardware verandert dan wel, maar onze inzet voor privacy blijft natuurlijk hetzelfde. Elke nieuwe server heeft dezelfde essentiële privacybescherming, waaronder:

TrustedServer , onze 100% RAM-only server techniek die zichzelf wist elke keer dat de server opnieuw wordt opgestart;

Private DNS , voor versleutelde DNS verzoeken die derden buitensluiten en lekken voorkomen;

Geen logs van activiteiten of verbindingen , een streng privacybeleid dat onafhankelijk is geaudit door veiligheidsdeskundigen bij PwC.