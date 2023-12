Bluetooth-trackers als de AirTag van Apple zijn een handige manier om te weten waar je spullen zijn. Ook op andere manieren hebben zij hun nut bewezen. AirTags zijn ook gebruikt voor onderzoeksjournalistiek en hebben zelfs een bijdrage geleverd aan het opsporen van autodieven. En iedereen heeft natuurlijk de krantenkoppen gezien over hoe AirTags vliegtuigpassagiers hebben geholpen hun achtergebleven koffers terug te vinden!

Er zijn ook verontrustende manieren waarop ze gebruikt zijn, bijvoorbeeld voor het stalken van exen of beroemdheden. Desondanks is een AirTag een heel handig stukje technologie. Maar het is zeker niet de enige op de markt; er zijn veel alternatieven voor AirTag, vooral gericht op Android-gebruikers.

De beste alternatieven voor AirTag

Tile Pro

Tile is vooropgegaan met de bluetooth-trackers en is met afstand een van de beste alternatieven voor een AirTag. De Tile Pro heeft een indrukwekkend bereik van ruim 120 meter, en een flink geluidssignaal om je te helpen de tracker te vinden. Omdat hij van metaal is en een IP-classificatie van 67 heeft, is het waarschijnlijk de degelijkste tracker die je kunt vinden.

Het mooiste van de Tile Pro is dat ze niet gebonden zijn aan een bepaald platform; daardoor heb je altijd volledige functionaliteit, welke telefoon je ook gebruikt. Maar anders dan de trackers van Apple en Samsung is Tile volledig afhankelijk van het installeren van apps om zijn trackingnetwerk uit te breiden. En het is ook wel vervelend dat je voor bepaalde functies, zoals waarschuwingen als je Tile Pro ver van je verwijderd is, vastzit aan een abonnementsdienst.

Voordelen Nadelen Werkt zowel op Android als iOS Voor bepaalde functies heb je een abonnement nodig Eenvoudig te vervangen CR2032-batterij Het trackingnetwerk is volledig afhankelijk van het installeren van apps Heeft een bereik van ruim 120 meter Enorm degelijk

Chipolo One

Een degelijke keuze buiten de zwaargewichten Apple, Samsung en Tile is Chipolo. Maar laat je niet misleiden door het kleine, minimalistische ontwerp van de Chipolo One; de tracker maakt met 120 dB enorm veel lawaai, en de batterij gaat wel twee jaar mee — langer dan alle andere trackers. Dat gaat ten koste van een vervangbare batterij, maar velen vinden dat een acceptabele afweging.

De Chipolo One heeft een trackingbereik van 60 meter en is ook onafhankelijk van platforms. Het trackingnetwerk is echter veel beperkter, omdat het voor het uitbouwen afhankelijk is van gebruikers met de Chipolo-app. Je kunt ook kiezen voor de Chipolo One Spot, dat lost je bezwaren over het trackingnetwerk op want het haakt aan bij Find My netwerk van Apple. Het beste van de Chipolo One is dat het goedkoper is dan de meeste trackers en toch alle functies heeft. Er zit niets achter een betaalmuur.

Voordelen Nadelen Werkt zowel op Android als op iOS Kleiner trackingnetwerk in vergelijking met grote spelers Batterijduur van twee jaar met vervangbare CR2032-batterij Betaalbaar en toch alle functies Misschien wel de luidste tracker die te krijgen is Veel kleuropties beschikbaar

Samsung SmartTag

Als je gebruiker bent van een Samsung-smartphone, is de SmartTag je beste optie. SmartTags zijn nauw geïntegreerd in het Samsung ecosysteem en vallen op door de integratie met SmartThings, het smarthomeplatform van Samsung. Je kunt bijvoorbeeld het licht aandoen door de knop van de SmartTag in te drukken.

Net als AirTags worden SmartTags gevolgd door Samsung-smartphones in de buurt. En omdat Samsung de grootste producent van smartphones ter wereld is, is de kans groot dat je met een SmartTag je verloren spullen weer terugvindt.

Voordelen Nadelen Groot netwerk van Samsung-telefoons om je SmartTag te helpen vinden Alleen compatibel met Samsung-telefoons Eenvoudig te vervangen CR2032-batterij Niet de kleinste tracker die er is Integratie met smarthome

Tracki GPS Tracker

Zoals de naam al zegt, werkt de Tracki GPS Tracker niet met een bluetoothverbinding, maar in plaats daarvan met gps. Door gps te gebruiken is de tracker niet afhankelijk van een netwerk van apparaten, zoals de andere opties die hier vermeld worden. Het kan volledig zelfstandig realtime gps-tracking verzorgen, en dat betekent ook dat het bereik onbeperkt is. Je kunt geografische grenzen aangeven om een waarschuwing te krijgen wanneer de tracker buiten een bepaald gebied komt.

De tracker is makkelijk draagbaar en ook op te laden; als hij helemaal is opgeladen houdt de batterij het tot 75 dagen vol. De Tracki GPS Tracker wordt tegen de elementen beschermd door een waterdicht magnetisch omhulsel en is ook ongelofelijk betaalbaar voor slechts 17 USD per stuk.

Voordelen Nadelen Onbeperkt bereik en precieze locaties dankzij gps-tracking Ziet er niet zo mooi uit Niet afhankelijk van app-installaties voor het trackingnetwerk Oplaadbare batterij met goed levensduur Werkt zowel met Android als met iOS Veel goedkoper dan andere trackers

Cube Shadow

Hij is maar 2 mm dik, daarmee is de Cube Shadow de dunste tracker op de markt. Misschien zijn de afmetingen wel de beste eigenschap, je hebt er geen last van in het gebruik. Het ultradunne ontwerp heeft echter wel een kostprijs: de batterijduur is niet zo geweldig. Maar hij is wel oplaadbaar.

Met een IP-classificatie van 67 is de tracker goed beschermd tegen de elementen, en het alarm is met 100 dB behoorlijk luid. Het grootste nadeel van de Cube Shadow is de onhandige software, en hij is ook geneigd vals alarm te geven — en dat maakt hem onbetrouwbaar.

Voordelen Nadelen Werkt zowel met Android als met iOS Geeft regelmatig vals alarm Ultradun ontwerp Onhandige software Oplaadbare batterij

Hoe werkt AirTag-tracking?

AirTags zijn ongelofelijk makkelijk in het gebruik. Stel dat je een AirTag wilt gebruiken om te weten waar je sleutels zijn. Je hoeft alleen maar een AirTag te koppelen aan de iPhone en dan de AirTag aan je sleutelhanger te bevestigen. Dan kun je realtime op een kaart zien waar je sleutels zijn door op je telefoon in een app te kijken.

AirTags koppelen met het Find My-netwerk van Apple dankzij een veilig bluetoothsignaal dat door Apple-apparaten in de buurt kan worden opgevangen. De locatie van je AirTag wordt doorgegeven aan iCloud, en je kunt dat op een kaart zien staan. De AirTag geeft ook geluid zodat je hem kunt vinden als je dicht genoeg in de buurt bent.

Apple beweert dat dit hele proces anoniem en versleuteld is; dat betekent dat je niet in staat bent om de informatie te zien van de telefoons waarmee de AirTag verbonden heeft om met het Find My-netwerk te communiceren.

Hoewel deze trackers zijn ontworpen om je te helpen je eigen spullen op te sporen, zijn AirTags ook gebruikt voor snodere doeleinden. Van stalking tot autodiefstal en zelfs surveillance, er zijn veel mensen terecht bezorgd over de veiligheids- en privacygevaren die aan AirTags verbonden zijn. Het is wel belangrijk om te vermelden dat deze gevaren niet exclusief gelden voor AirTags maar alle trackers betreffen.

Apple, Tile en soortgenoten hebben beschermingsmaatregelen om je tegen deze gevaren te beschermen. Maar die zijn niet perfect. Daarom zou je kennis moeten nemen van tips om jezelf te beschermen tegen misbruik van AirTags — zelfs als je ze niet gebruikt.

Kunnen AirTags werken met Android-telefoons?

Net als alle Apple-producten werken AirTags niet lekker samen met apparaten buiten het Apple-ecosysteem. Dus als je een Android-telefoon gebruikt, hoef je niet eens na te denken over een AirTag; dat gaat gewoon niet werken. Gelukkig kun je kiezen uit een aantal alternatieven, zoals hierboven vermeld.

Waar moet je op letten bij alternatieven voor AirTag

Hier zijn wat dingen om aan te denken bij het zoeken naar een bluetooth-tracker.

Compatibiliteit. De telefoon die je gebruikt kan je opties beperken bij het zoeken naar bluetooth-trackers. AirTags zijn alleen compatibel met iPhones. SmartTags zijn alleen compatibel met Samsung-telefoons. Andere, bijvoorbeeld die van Tile, zijn niet eenkennig wat betreft platform.

De vorm. De meeste bluetooth-trackers zijn klein, maar ze bestaan in allerlei kleuren en vormen. Sommige zijn lang, sommige rond, en sommige zijn dik. Maar meestal betekent een kleinere vorm minder batterijduur, dus je kunt het beste de voor- en nadelen vergelijken en een compromis zoeken waar je mee kunt leven.

Tracking-ecosysteem. Bluetooth-trackers zijn hooguit net zo effectief als hun ecosysteem. Dat is de reden dat de AirTag zo goed presteert. Aanhaken bij het Find My-netwerk betekent dat miljoenen iPhones jou helpen je AirTag te vinden. Er zijn een paar alternatieven die het bereik van het Apple-systeem aanbieden; waarschijniijk komt Samsungs SmartTag het dichtst in de buurt. De rest is helemaal afhankelijk van het aantal keren dat hun app is geïnstalleerd.

Bluetooth-bereik. Trackers gebruiken het ecosysteem van hun eigen merk om gebruikers hun locatie ergens ter wereld vast te laten stellen. Maar als je iets kwijt bent dat dichtbij is (bijvoorbeeld in je eigen huis) ben je afhankelijk van je bluetooth-bereik om het te vinden door je tracker geluid te laten maken. Hoe groter het bereik, des te groter de afstand waarop je iets kunt vinden. Het bluetooth-bereik van trackers bepaalt ook hoe dichtbij andere apparaten moeten zijn om gebruik te kunnen maken van hun tracking-ecosysteem.

Waterbestendigheid. Plaats je de tracker op het halsbandje van je rondzwervende kat? Zelfs als je hem aan je sleutelbos vastmaakt, blijft hij langer werken als je zorgt dat hij een goede IP-classificatie heeft en tegen de elementen beschermd is.

De prijs. Bluetooth-trackers zijn best wel betaalbaar, maar de wat minder bekende merken zijn meestal ook wat goedkoper. En als je er een paar tegelijk koopt ben je vaak nog voordeliger uit.