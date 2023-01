Nu meer landen hun reisbeperkingen hebben opgeheven, gaan mensen ook weer vaker op reis naar het buitenland. We selecteerden vijf handige apps voor op reis, zo wordt die eerste verre vakantie in bijna twee jaar een zorgeloze ervaring.

Dagelijks worden er nieuwe apps op de markt gebracht die het reizen makkelijker moeten maken, maar we willen hier graag een paar klassiekers noemen die u beslist eens moet uitproberen.

1. Google Maps

Dit is een echte gouwe ouwe. Avonturiers laten zich misschien liever verrassen wanneer ze een nieuwe, onbekende stad verkennen, maar voor wie het meeste uit zijn citytrip wilt halen, is Google Maps onmisbaar. Wilt u naar het beste café in de stad maar weet u niet waar u moet beginnen? Google Maps wijst de weg. U vindt er de snelste of mooiste route naar uw bestemming, een duidelijk stappenplan voor het openbaar vervoer en een handig overzicht van supermarkten, restaurants, bars, clubs, parken en zelfs ziekenhuizen in de buurt met hun eerlijke beoordelingen van gebruikers die er al eerder geweest zijn. Zo kunt u de leukste routes uitstippelen langs adembenemende trekpleisters. En als u onderweg geen bereik hebt, kunt u gebruikmaken van offline kaarten die u voor vertrek via de app kunt downloaden. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan, maar kunt u zich aangenaam laten verrassen.

2. Airbnb

Een thuis weg van huis in plaats van een hotelverblijf? Van de gedachte alleen al worden veel reizigers enthousiast. Maar Airbnb biedt nog zoveel meer dan warme woningen wereldwijd. Naast een ongelooflijk aanbod aan accommodaties kunt u op de website of app terecht voor allerlei plaatselijke activiteiten. U boekte een verblijf in New York City, maar weet niet waar te beginnen in deze grootstad? Of u wilt van de natuur op het Engelse platteland genieten, maar kent de verborgen pareltjes niet? Geen zorgen. Airbnb biedt unieke ervaringen georganiseerd door locals. Van een tour langs de vele speakeasy’s, de New Yorkse geheime bars, tot een workshop scones bakken in een oude Engelse cottage. Zelfs als u uiteindelijk niet via Airbnb boekt, is de app een geweldige inspiratiebron voor uw volgende reis.

3. Google Translate

Als u alleen nog vreemde talen hoort, krijgt u pas echt dat vakantiegevoel, toch? Als toerist een nieuwe plek ontdekken, is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Google Translate is de spreekbuis van de reiziger in verre landen waar veel onbekende situaties kunnen voorkomen. Bent u verdwaald? Is het menu niet beschikbaar in uw taal? Met de Google Translate app kunt u teksten intypen of inspreken en vertalen, maar ook afbeeldingen dankzij de Instant Camera vertaalfunctie die direct vreemde talen herkent op alles van verkeersborden tot menukaarten. Open de app en richt uw camera op wat u wilt vertalen naar uw gewenste taal, zo eenvoudig is het.

Dit is een van de beste apps voor op reis, omdat ze ook perfect zonder bereik werkt. Net als Google Maps kunt u Google Translate offline gebruiken. Engels, Spaans, Frans, Japans, Chinees, noem maar op: download op voorhand het benodigde taalpakket en ga met een gerust hart op reis.

4. Uber of andere taxi apps

Hoe goed u uw reis ook voorbereidt, sommige bestemmingen kunt u gewoon niet of moeilijk met het openbaar vervoer bereiken. Misschien zijn er geen taxi’s in de buurt, kent u de taal niet en kunt u bijgevolg uw bestemming niet aan de chauffeur uitleggen, of wilt u het risico vermijden om opgelicht te worden. Dan is een taxi app als Uber een redder in nood. U geeft heel eenvoudig uw bestemming aan in de app en betaalt een vooraf bepaald vast tarief voor uw rit met uw veilig aan de app gelinkte betaalkaart. Superhandig! Terwijl u onderweg bent, kunt u de route volgen op de kaart van de Uber app. U kunt ook uw locatie in realtime delen met vrienden. Dat maakt het een veilige en makkelijke manier om naar onbekende bestemmingen te reizen.

5. VPN

Dataroaming is onmisbaar in het buitenland, maar de dienst is niet overal beschikbaar en de kosten kunnen hoog oplopen als u geen onbeperkte databundel hebt. Gelukkig kunt u tegenwoordig bijna overal gebruikmaken van gratis openbare wifinetwerken: in de winkel, het openbaar vervoer, het hotel, de koffiezaak, op restaurant of het vliegveld. Handig, maar helaas brengen zulke hotspots ook risico’s met zich mee. Wanneer u een onbeveiligd netwerk gebruikt, deelt u bepaalde gegevens en omdat iedereen zomaar met de hotspot kan verbinden, kunnen kwaadwillenden ook gemakkelijker aan uw persoonlijke gegevens raken.

Toch kunt u ook veilig gebruikmaken van openbare wifi en uw bankgegevens en wachtwoorden beschermen. Een virtueel particulier netwerk of kortweg VPN is in dat geval onmisbaar. Een VPN leidt uw internetverkeer om via een externe server met een ander IP adres en brengt op die manier een veilige verbinding tot stand tussen uw apparaat en het internet. Uw verbinding is versleuteld en uw gegevens worden verborgen.

Daarnaast is een VPN een handige reisapp wanneer andere onmisbare diensten niet toegankelijk zijn op uw bestemming. Door met een VPN te verbinden kunt u waar u ook bent veilig uw vertrouwde apps blijven gebruiken. Zo kunt u net als thuis foto’s delen op Instagram, bijkletsen op Facebook of uw favoriete films kijken op Netflix.

Met deze apps op zak wordt reizen vast een stuk gemakkelijker en bent u klaar voor een onvergetelijke ervaring. En mocht u nog andere onmisbare apps voor op reis willen aanraden, horen we het graag!