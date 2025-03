De beste dark web-zoekmachines in 2025

Je hebt besloten om het dark web te verkennen. Eerst moet je weten hoe je toegang krijgt tot dark websites, en als je eenmaal binnen bent, kun je niet gewoon een normale Google-zoekopdracht uitvoeren. Je hebt een dark web-zoekmachine nodig en wij hebben de beste voor je op een rijtje gezet.

Wat is het dark web?

Voordat we ingaan op zoekmachines voor het dark web, moeten we eerst weten wat het dark web is. Het dark web is een verborgen verzameling websites waartoe je alleen toegang hebt via speciale dark web browsers, meestal de Tor-browser. Gegevens die via het dark web worden verzonden, zijn versleuteld en worden doorgegeven via meerdere knooppunten die worden gehost door een wereldwijd netwerk van vrijwilligers. Deze opzet zorgt ervoor dat gebruikers en websitebeheerders anoniem kunnen blijven.

Het dark web heeft de reputatie een duistere marktplaats te zijn, maar het heeft ook legitieme toepassingen. Journalisten en informanten kunnen bijvoorbeeld veilig communiceren en gevoelige informatie delen via het dark web, waar dan ook en zonder risico op onderschepping. Verschillende nieuws- en informatiesites zoals The New York Times en de BBC hebben ook Tor-versies, die het nieuws kunnen publiceren op plaatsen waar hun normale websites gecensureerd worden.

Voordat je Tor downloadt is het verstanding om altijd voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf veilig te houden. Het gebruik van een VPN met Tor biedt een extra laag bescherming bij het betreden van het dark web. Tor helpt je bij het anonimiseren van je online activiteit door je verkeer via meerdere knooppunten te leiden die beheert worden door vrijwillers. Een VPN voegt een extra laag beveiliging toe door je internetverbinding te versleutelen voordat het het Tor-netwerk betreedt. Dit betekent dat je ISP (internet service provider) niet zal weten dat je Tor gebruikt en potentiële aanvallers op Tor niet gemakkelijk je ware IP-adres kunnen traceren op kwetsbare knooppunten. Een VPN beschermt ook je gegevens tegen nieuwsgierige blikken, waardoor het veel moeilijker wordt voor iemand om je activiteit op het dark web te monitoren of te traceren.

Wat is een dark web-zoekmachine?

Het dark web is niet de makkelijkste plek om te navigeren; dark web-links zijn lang en de websites zijn over het algemeen geen bekende namen. Websites op het dark web worden gehost en zijn toegankelijk via het Tor-netwerk; je kunt ze herkennen aan het gebruik van het topleveldomein “.onion” van Tor. Dark websites worden niet vermeld in gewone zoekmachines, dus een Google-zoekopdracht zal je niet helpen. Om op het dark web te zoeken, moet je daarom eerst naar een dark web-zoekmachine gaan.

Een dark web zoekmachine is een zoekmachine die specifiek is ontworpen om te zoeken naar informatie die zich op het dark web bevindt. Het dark web is een deel van het internet dat niet toegankelijk is via standaard zoekmachines zoals Google, Bing of Yahoo. Om toegang te krijgen tot de websites op het dark web, heb je een speciale dark web browser nodig, zoals het Tor-browser.

De 5 beste zoekmachines voor dark web browsers

Klaar om de bronnen van het dark web te verkennen en aan te boren? Hier zijn de beste dark web-zoekmachines.

1. Torch: Een van de oudste dark web zoekmachines

Torch (onion-link) is waarschijnlijk de bekendste zoekmachine voor het dark web en is ook een van de oudste. De zoekmachine crawlt en indexeert elke dag onion-websites en heeft een van de grootste aantallen onion-zoekresultaten. Het laadt ook vrij snel en de interface doet denken aan die van Google, waardoor het vertrouwd aanvoelt. Dankzij de grote zoekbibliotheek is Torch waarschijnlijk de beste zoekmachine voor het verkennen van het dark web. Een vertrouwde interface en hoge laadsnelheden zijn de kers op de taart.

Een ding om op te letten is dat Torch, zoals de meeste dark web-zoekmachines, geen websites filtert. Dit vergroot de kans dat je op schadelijke webpagina’s of materiaal stuit.

2. Ahmia: Een veelzijdige dark web zoekmachine

Ahmia (onion-link) is een robuuste zoekmachine voor het dark web. Naast het aanbieden van zoekresultaten kan de zoekmachine worden gebruikt om statistieken, inzichten en nieuws over het Tor-netwerk te bekijken, waardoor het een ongelooflijk nuttig hulpmiddel is voor iedereen die het dark web wil verkennen. In tegenstelling tot andere zoekmachines voor het dark web, heeft Ahmia een beleid tegen “misbruikmateriaal” en blokkeert dit.

3. DuckDuckGo: de bekendste dark web zoekmachine

Het is misschien wel de meest herkenbare naam op de lijst en we zijn al een tijdje voorstander van het gebruik ervan als gewone zoekmachine. DuckDuckGo (onion-link) is een privacyvriendelijke zoekmachine die werkt in alle grote browsers zoals Chrome en Firefox, maar wist je dat het ook de standaard zoekmachine is voor de Tor-browser?

DuckDuckGo registreert je activiteiten niet, dus je zoekgewoonten, dark web of niet, blijven privé voor jou. Het enige nadeel van DuckDuckGo is dat het je misschien minder zoekresultaten voor dark web laat zien dan de andere zoekmachines op deze lijst.

4. Haystack: de dark web zoekmachine met de grootste index

Haystack (onion-link) heeft met meer dan 1,5 miljard geïndexeerde pagina’s misschien wel de meest geïndexeerde dark website van alle dark web-zoekmachines. Het draait echter op een freemium model, dus je zult wat geld moeten betalen om advertentievrij te gaan en toegang te hebben tot bijvoorbeeld oudere versies van websites. Net als DuckDuckGo is Haystack een privacyvriendelijke keuze, met de belofte je gegevens niet te volgen of je privacy in gevaar te brengen voor winst.

5. The Hidden Wiki: Wikipedia maar dan voor een dark web browser

Hoewel het technisch gezien geen zoekmachine is, nemen we The Hidden Wiki (onion-link) op omdat het nuttig is bij het verkennen van het dark web. Het werkt meer als een directory en maakt het gemakkelijk om door het dark web te navigeren door een gecategoriseerde directory van geïndexeerde links aan te bieden. Hidden Wiki blokkeert ook veel schadelijke websites op het dark web van zijn directory, maar zoals bij alle zoekmachines voor het dark web, komen er nog steeds enkele duistere websites in de lijst voor.

Je kunt niet echt fout gaan met de bovenstaande vijf zoekmachines voor het dark web, maar er zijn er nog meer die zich in de strijd hebben gemengd — met wisselend succes. Hier zijn er vijf op onze radar die helaas veel downtime lijken te hebben:

Not Evil . Nee, de naam Not Evil is geen omgekeerde psychologie, maar een woordspeling op het oude motto van Google: Don’t be evil. Afgezien van de brutale naamgeving heeft Not Evil meer dan 32 miljoen geïndexeerde sites en 14 miljoen onion-links.

Candle . Candle lijkt qua uiterlijk en werking veel op de zoekmachine van Google, waardoor veel gebruikers er direct mee vertrouwd zijn. De zoekbibliotheek is met 100.000 webpagina’s echter relatief klein, wat verbleekt bij de andere zoekmachines op deze lijst.

. Candle lijkt qua uiterlijk en werking veel op de zoekmachine van Google, waardoor veel gebruikers er direct mee vertrouwd zijn. De zoekbibliotheek is met 100.000 webpagina’s echter relatief klein, wat verbleekt bij de andere zoekmachines op deze lijst. Recon . Het staat vooral bekend om zijn gebruik voor het verkennen van de beruchte dark web-marktplaatsen. De resultaten omvatten actieve marktplaatsen en verkopers en maken kruisverwijzingen mogelijk tussen verkopersdetails, lijsten en meer.

. Het staat vooral bekend om zijn gebruik voor het verkennen van de beruchte dark web-marktplaatsen. De resultaten omvatten actieve marktplaatsen en verkopers en maken kruisverwijzingen mogelijk tussen verkopersdetails, lijsten en meer. Dark Search . Relatief nieuw in de wereld van zoekmachines voor het dark web is de toepasselijke naam Dark Search. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en gratis toegang tot dark web-links en -websites.

. Relatief nieuw in de wereld van zoekmachines voor het dark web is de toepasselijke naam Dark Search. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en gratis toegang tot dark web-links en -websites. Onion Search. Onion Search helpt je eenvoudig toegang te krijgen tot onion-websites. De zoekmachine belooft gerapporteerde kindermisbruikcontent te verwijderen. De zoekmachine vermeldt met name dat het “volledig in overeenstemming is met de Franse wet”.

5 dingen om rekening mee te houden als je op het dark web gaat

Het dark web is ongereguleerd en daarom is het belangrijk om jezelf te beschermen tijdens het browsen. Hier zijn enkele dingen die je moet doen als je op het dark web gaat.

Vermijd het downloaden van bestanden van het dark web. De reputatie van het dark web is niet voor niets. Bestanden op het dark web bevatten waarschijnlijk malware. Klik niet op onbekende of verdachte links. Hoewel het moeilijk is om te voorkomen dat je op links klikt wanneer je dark web-directories en -zoekmachines verkent, zijn er genoeg scampagina’s op het dark web; het is het beste om voorzichtig te zijn. Deel geen persoonlijke informatie. Geef nooit persoonlijke informatie van welke aard dan ook op het dark web. Als je een e-mailadres moet gebruiken, maak dan een nieuw aan, bij voorkeur van een privacygerichte e-maildienst zoals ProtonMail. Koop niets op het dark web. We zeggen dit niet alleen omdat er geen garantie is dat een verkoper op het dark web legitiem is, maar ook omdat de meeste dingen die je alleen op het dark web kunt kopen, illegaal zijn. Gebruik een VPN. Door eerst te verbinden met een VPN en vervolgens met Tor, krijg je alle privacybescherming van het Tor-netwerk, plus extra bescherming die voorkomt dat een Tor-knooppunt je IP-adres van thuis kan zien.

Wanneer je Tor zonder een VPN gebruikt, kan elke vrijwillig beheerde knooppunt waar je verkeer doorheen gaat mogelijk een deel van je gegevens zien. Hoewel Tor je locatie anonimiseert, kan de exit-node—het laatste punt voordat je gegevens de bestemming bereiken—onversleutelde informatie bekijken, zoals de websites die je bezoekt of gegevens die je verzendt. Dit betekent dat, zonder extra bescherming zoals een VPN, je privacy niet volledig veilig is. ExpressVPN voegt een essentiële laag van versleuteling toe, waardoor het geen toegang kan krijgen tot je gevoelige informatie zelfs als een Tor-knooppunt je verkeer onderschept, zodat je altijd veilig anoniem kunt browsen.