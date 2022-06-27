ExpressVPN uygulamasının basit arayüzünün arkasında çok şey var. Ağımızı müşterilerimizin deneyimini iyileştirecek şekilde sürekli geliştiriyoruz – ancak bu durum kullanıcı olduğunuz için hemen fark edilmeyebilir.

Ancak bu geliştirme farklı.

Dünya çapındaki 1Gbps sunucularımızı yeni 10Gbps sunucularla değiştiriyoruz. Bu, şunları bekleyebileceğiniz anlamına gelir:

Daha yüksek hızlar

Daha güvenilir bağlantılar

Ağımızda daha sık iyileştirmeler

10Gbps neden daha iyi bir VPN deneyimi anlamına geliyor

Bir VPN hizmetine bağlandığınızda, gerçekten bir VPN sunucusuna bağlanıyorsunuz. Bu, kullandığınız uygulamalara ve web sitelerine giden ve gelen internet trafiğinizi şifreleyen ve şifresini çözen fiziksel bir donanımdır.

Tek bir VPN sunucusu, hepsi değişken taleplere sahip birden fazla kullanıcının trafiğini işleyebilmelidir. Bu nedenle bant genişliği çok önemlidir: Bant genişliği; bir sunucunun saniyede iletebileceği toplam veri miktarıdır. Bu hız, yeni sunucularımızda 10Gbps, yani saniyede 10 Gigabit (10 milyar bit).

Daha fazla bant genişliği tek başına daha yüksek hız anlamına gelmez. Daha çok, otoyola şerit eklemek gibidir. Daha geniş bir otoyol yapmak Kia’yı Ferrari’ye dönüştürmez, ancak birçok otomobil aynı anda yoldayken bunların daha hızlı gitmesini sağlar.

Benzer şekilde, 10Gbps sunucular daha az tıkanıklıkla daha fazla trafiği işleyebilir ve dolayısıyla daha iyi hızlara olanak sağlar. Erken testler, bazı müşterilerimizin yükseltmenin doğrudan bir sonucu olarak %40-50 daha yüksek indirme hızlarına sahip olduğunu gösteriyor.

Daha iyi donanım Lightway ile daha iyi performans anlamına gelir

Hızı göz önüne alarak yeni nesil VPN protokolümüz Lightway’i geliştirdik. Fakat Lightway, sadece çalıştırıldığı donanım kadar hızlıdır.

10Gbps ağ kartları ve sunucu başına daha fazla çekirdek ile Lightway’e, dizayn edildiği inanılmaz hızlara ulaşması için ihtiyaç duyduğu donanımı sağlayabiliyoruz.

Daha fazla çekirdek daha iyi hizmet kalitesi anlamına gelir

Bu yükseltme, VPN sunucularının sayısını arttırmakla ilgili değildir. Ancak bu bazen kısa yoldan hizmet kalitesini ölçme mekanizması olarak kullanılsa da uzun süredir toplam sunucu sayısı o kadar da anlamlı bir veri değildir. Herhangi bir sağlayıcı; ucuz, eski sunuculardan oluşan bir ağı bir araya getirebilirse de bu daha iyi bir deneyim sunmaz.

Aslında sunucuların kalitesi miktardan çok daha önemlidir. Ve iyi bir VPN deneyimi; bant genişliği, donanım, yazılım ve diğer faktörlerin karmaşık bir kombinasyonuna bağlıdır.

Bu faktörlerden biriyse çekirdek (işlem birimi) sayısıdır ve bu yükseltme bu sayıyı önemli ölçüde artırır: Önceki sunucularımızın çoğu dört çekirdekliyken yenileri 20 ila 32 çekirdeklidir.

İşlem gücündeki bu büyük artış, aynı kaynakları paylaşan müşteri sayısını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu; daha az kesinti, daha güvenilir bağlantılar ve her müşteri için daha pürüzsüz bir deneyim anlamına gelir.

Daha iyi sunucular daha hızlı yenilik demektir

Bu yeni sunucu yükseltmeleri yalnızca anlık müşteri deneyimini geliştirmekle ilgili değildir.

Daha fazla bant genişliği ve daha fazla işlem gücü, mühendislerimize ağımızda daha fazla geliştirme test etmek için ihtiyaç duydukları alanı da sağlayacaktır. Daha hızlı inovasyon, müşteriler için daha hızlı yükseltmeler ve hatta daha iyi hizmet kalitesi anlamına gelir.

Bu yükseltmeler ne zaman uygulanmaya başlayacak?

Çoktan başladı! Bugüne kadar, küresel bant genişliğimizin %70’inden fazlasını temsil eden ve en çok talep gören 24 ülkedeki sunucuları yükselttik. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu yükseltmelere devam edeceğiz ve bu yeni sunucuları olabildiğince çok yerde bulundurmayı hedefliyoruz.

ExpressVPN uygulamalarınızda gördüğünüz her sunucu konumunun tek bir sunucuyu değil, birlikte çalışan sunucuların bir kümesini temsil ettiğini unutmayın. Eski sunucuları devre dışı bırakabiliriz, ancak her zamanki gibi dünya çapında 94 ülkede birçok seçili popüler konuma erişebileceksiniz.

Yeni donanım, aynı dâhili gizlilik

Donanımımız değişiyor olabilir, ancak gizliliğe olan bağlılığımız değişmiyor. Her yeni sunucu, aşağıdakiler dahil olmak üzere aynı temel gizlilik korumalarına sahiptir:

TrustedServer ; Her yeniden başlatmada kendini sıfırlayan %100 salt RAM’den oluşan sunucu teknolojimiz

; Özel DNS ; üçüncü kişileri aradan çıkaran ve sızıntıları önleyen şifreli DNS istekleri için

; Aktivite kaydı veya bağlantı kaydı yok ; PwC’deki güvenlik uzmanları tarafından bağımsız olarak denetlenen katı bir gizlilik politikası.

Yeni sunucu yükseltmelerimiz sayesinde artık aynı yüksek standartlı gizlilik avantajlarını her zamankinden daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde sunabiliyoruz.