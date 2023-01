C’è un vero e proprio mondo dietro la semplice interfaccia dell’app ExpressVPN. Aggiorniamo costantemente la nostra rete in modo da migliorare l’esperienza dei nostri clienti, anche se tali cambiamenti potrebbero non essere immediatamente evidenti all’utente.

Questo aggiornamento, tuttavia, è diverso.

Stiamo sostituendo i nostri server da 1 Gbps con nuovi server da 10 Gbps in tutto il mondo. Ciò significa che puoi aspettarti:

Velocità più elevate

Connessioni più affidabili

Miglioramenti più frequenti alla nostra rete

Perché 10 Gbps permettono una migliore esperienza VPN

Quando utilizzi un servizio VPN, ti stai davvero connettendo fisicamente a un server VPN, un componente hardware che crittografa e decrittografa il tuo traffico internet da e verso app e i siti Web.

Un singolo server VPN deve essere in grado di gestire il traffico proveniente da più utenti, tutti con le proprie esigenze in continua evoluzione. Ecco perché la larghezza di banda è così importante: è la quantità totale di dati che un server può trasmettere ogni secondo. Per i nostri nuovi server, si tratta di 10 Gbps, 10 Gigabit (10 miliardi di bit) al secondo.

Una maggiore larghezza di banda non implica velocità più elevate di per sé. È un po’ come aggiungere corsie su un’autostrada. Un’autostrada più larga non trasforma una Kia in una Ferrari, ma consente a un numero maggiore di auto di andare più veloce quando si trovano tutte sulla strada allo stesso tempo.

Allo stesso modo, i server a 10 Gbps possono gestire più traffico con meno congestione e quindi velocità migliori. I primi test mostrano che alcuni dei nostri clienti stanno già sperimentando velocità di download più elevate del 40-50% come risultato diretto dell’aggiornamento.

Un hardware migliore si traduce in prestazioni migliori con Lightway

Abbiamo sviluppato il nostro protocollo VPN di nuova generazione, Lightway, con il concetto di velocità in mente. La velocità va però di pari passo con il tipo di hardware utilizzato.

Con schede di rete da 10 Gbps e più core per server, siamo finalmente in grado di fornire a Lightway l’hardware di cui ha bisogno per raggiungere le incredibili velocità per cui è stato progettato.

Più core si traducono in una migliore qualità del servizio

Questo aggiornamento non riguarda l’aumento del numero di server VPN. Sebbene questo parametro sia stato talvolta utilizzato come misura di riferimento della qualità del servizio, si è capito da tempo che il conteggio totale dei server non rappresenta un numero così significativo. Qualsiasi provider potrebbe mettere insieme una rete di server economici e obsoleti, ma ciò non offrirebbe un’esperienza migliore.

In realtà, la qualità dei server conta molto più della quantità. E una buona esperienza VPN dipende da una complessa combinazione di larghezza di banda, hardware, software e altri fattori.

Uno di questi fattori è il numero di core (unità di elaborazione), che verranno drasticamente aumentati con questo aggiornamento: la maggior parte dei nostri server precedenti aveva quattro core, mentre quelli attuali possono vantare da 20 a 32 core ciascuno.

Questo significativo aumento della potenza di elaborazione ridurrà drasticamente il numero di clienti che condividono le stesse risorse. Ciò si traduce in meno interruzioni, connessioni più affidabili e un’esperienza complessiva più fluida per ogni utente.

Server migliori significano innovazione più rapida

Questi aggiornamenti dei nuovi server non riguardano però solo il miglioramento dell’esperienza immediata del cliente.

Più larghezza di banda e più potenza di elaborazione garantiranno ai nostri ingegneri lo spazio necessario per testare ulteriori miglioramenti sulla nostra rete. Un’innovazione più rapida comporta aggiornamenti più rapidi e una qualità del servizio ancora migliore per tutti i clienti.

Quando saranno effettivi questi aggiornamenti?

Lo sono già! Ad oggi, abbiamo aggiornato i server in 24 dei nostri paesi più richiesti, coprendo oltre il 70% della nostra larghezza di banda globale. Continueremo con questi aggiornamenti nei prossimi mesi con l’obiettivo di implementare i nuovi server nel maggior numero possibile di posizioni.

Tieni presente che ogni posizione che vedi nella tua app ExpressVPN, non rappresenta un singolo server ma un cluster di server che lavorano insieme. Anche se verranno ritirati i vecchi server, avrai comunque a disposizione tante scelte come sempre, con un’ampia selezione di posizioni popolari distribuite in 94 paesi di tutto il mondo.

Nuovo hardware, stessa privacy integrata

Nonostante il cambio di hardware, il nostro impegno sulla privacy rimarrà invariato. Ogni nuovo server avrà le stesse protezioni essenziali per la privacy, tra cui:

TrustedServer , la nostra tecnologia server basata esclusivamente su RAM che si cancella ad ogni riavvio

DNS privato , per richieste DNS crittografate che eliminano terze parti e prevengono perdite di dati

Nessun registro delle attività o delle connessioni , una rigorosa informativa sulla privacy verificata in modo indipendente dagli esperti di sicurezza di PwC.

Grazie ai nuovi aggiornamenti dei server, siamo in grado di offrire gli stessi vantaggi di privacy di livello mondiale in modo più rapido e affidabile che mai.