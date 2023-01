Za prostym interfejsem aplikacji ExpressVPN kryje się wiele rzeczy. Stale ulepszamy naszą sieć w sposób, który poprawia jakość użytkowania przez naszych klientów, choć może nie być to od razu zauważalne dla Ciebie jako użytkownika.

Ta modernizacja jest jednak inna.

Wymieniamy nasze serwery 1 Gb/s na nowe serwery 10 Gb/s na całym świecie. Dzięki temu możesz spodziewać się:

szybszych prędkości

niezawodnego połączenia

częstszych usprawnień naszej sieci

10 Gb/s to lepsze doświadczenie VPN

Kiedy łączysz się z usługą VPN, tak naprawdę łączysz się z serwerem VPN, czyli fizycznym sprzętem, który szyfruje i odszyfrowuje Twój ruch internetowy między aplikacjami i stronami internetowymi, z których korzystasz, a Twoim urządzeniem.

Pojedynczy serwer VPN musi być w stanie obsłużyć ruch od wielu użytkowników, z których każdy ma swoje własne, stale zmieniające się wymagania. Dlatego tak ważny jest transfer: to łączna ilość danych, które jeden serwer może przesłać co sekundę. W przypadku naszych nowych serwerów jest to 10 Gb/s – 10 Gigabitów (10 miliardów bitów) na sekundę.

Większy transfer sam w sobie nie oznacza szybszych prędkości. To jak dodawanie pasów na autostradzie. Szersza autostrada nie zamienia marki Kia w Ferrari, ale pozwala wielu samochodom jechać szybciej, gdy wszyscy są na drodze w tym samym czasie.

W podobny sposób serwery 10 Gb/s mogą obsługiwać większy ruch, zmniejszać przeciążenia, a tym samym zwiększać prędkości. Wczesne testy wykazały, że niektórzy z naszych klientów już odczuwają 40-50% szybsze prędkości pobierania jako bezpośredni rezultat modernizacji.

Lepszy sprzęt oznacza większą wydajność z Lightway

Opracowaliśmy nasz własny protokół VPN nowej generacji, Lightway, z myślą o szybkości. Jednak jego szybkość zależy od sprzętu, na którym działa.

Dzięki kartom sieciowym 10 Gb/s i większej liczbie rdzeni na każdym serwerze, w końcu udało nam się zapewnić protokołowi Lightway sprzęt, którego potrzebuje, aby osiągnąć niesamowite prędkości, do których został zaprojektowany.

Więcej rdzeni to lepsza jakość usług

W tej modernizacji nie chodzi o zwiększenie liczby serwerów VPN. Chociaż czasami jest to używane jako skrótowa miara jakości usług, od dawna wiadomo, że całkowita liczba serwerów nie jest aż tak istotna. Każdy dostawca może stworzyć sieć tanich, przestarzałych serwerów, ale nie zapewni to lepszej jakości usług.

W rzeczywistości jakość serwerów ma o wiele większe znaczenie niż ich ilość. A dobre doświadczenia z VPN zależą od złożonej kombinacji transferu, sprzętu, oprogramowania i innych czynników.

Jednym z tych czynników jest liczba rdzeni (jednostek obliczeniowych), którą ta modernizacja drastycznie zwiększy: większość naszych poprzednich serwerów zawierała cztery rdzenie na serwer, podczas gdy nasze nowe zawierają od 20 do 32 rdzeni na serwer.

Ten ogromny wzrost mocy obliczeniowej drastycznie zmniejszy liczbę klientów korzystających z tych samych zasobów. To oznacza mniej zakłóceń, niezawodne połączenie i ogólnie pozytywniejsze doświadczenia dla każdego klienta.

Lepsze serwery to szybsza innowacja

Ta nowa modernizacja serwerów nie ma jednak na celu jedynie poprawy bezpośredniego doświadczenia klienta.

Większy transfer i moc obliczeniowa zapewni naszym inżynierom przestrzeń, której potrzebują do testowania kolejnych ulepszeń naszej sieci. Szybsze wprowadzanie innowacji oznacza szybsze aktualizacje i jeszcze lepszą jakość usług dla klientów.

Kiedy nastąpi ta modernizacja?

Już nastąpiła! Do tej pory zmodernizowaliśmy serwery w 24 krajach o największym zapotrzebowaniu, co stanowi ponad 70% naszego globalnego transferu. Będziemy dalej modernizować te serwery w ciągu najbliższych kilku miesięcy i chcemy mieć je w jak największej liczbie miejsc.

Zwróć uwagę, że każda lokalizacja serwera, którą widzisz w aplikacji ExpressVPN, nie reprezentuje jednego serwera, ale klaster serwerów pracujących razem. Możemy wycofać stare serwery, ale zawsze będziesz mieć tyle samo możliwości wyboru z szerokim przekrojem popularnych lokalizacji w 94 krajach na całym świecie.

Nowy sprzęt, ta sama prywatność

Choć nasz sprzęt może się zmieniać, to nasze zobowiązanie do ochrony prywatności pozostaje takie samo. Każdy nowy serwer posiada te same podstawowe zabezpieczenia prywatności, w tym:

TrustedServer – nasza technologia serwerów wykorzystujących wyłącznie pamięć RAM, która wymazuje się przy każdym ponownym uruchomieniu.

– Prywatny DNS – dla szyfrowanych żądań DNS, które odcinają osoby trzecie i zapobiegają wyciekom.

Brak rejestrów aktywności i połączeń – ścisła polityka prywatności, która została niezależnie zweryfikowana przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z PwC.

Dzięki nowym modernizacjom serwerów możemy teraz dostarczać tej samej światowej klasy korzyści w zakresie ochrony prywatności szybciej i pewniej niż kiedykolwiek wcześniej.