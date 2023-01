Het idee van de metaverse is actueel en in ontwikkeling, grotendeels dankzij de zeer publieke aspiraties van Mark Zuckerberg om de metaverse tot leven te brengen. Hij heeft niet voor niets zijn bedrijfsnaam veranderd van Facebook naar Meta.

Het is niet alleen Meta. Techgiganten over de hele wereld, waaronder Microsoft en Apple, springen op de virtuele wereld-kar. De metaverse, ook wel “toekomst van het internet” genoemd, zal naar verwachting een platform van 800 miljard USD worden.

De metaverse is nog in ontwikkeling, maar dit is wat we er tot nu toe over weten.

Wat is de metaverse precies? Hoe wordt de metaverse gedefinieerd?

Metaverse bestaat uit een combinatie van de woorden “meta” (wat verder betekent) en “universe” oftewel universum. De metaverse is gedefinieerd als een gedeelde virtuele wereld. Mensen kunnen zo tussen hun echte en digitale leven wisselen, bij dit laatste kunnen ze een breed scala aan activiteiten uitvoeren zoals naar het werk gaan en vermaak opzoeken.

Dit klinkt als een virtuele realiteit. Wat is het verschil?

Het grootste verschil tussen een virtuele realiteit en de metaverse is dat terwijl een virtuele realiteit op een specifiek moment een beperkte groep mensen een tijdelijke ervaring biedt, zoals met een VR game, wordt de metaverse door vele mensen gedeeld en bestaat altijd. Een virtuele realiteit wordt breed beschouwd als een technologie met een valse start die nu gezien kan worden als een onderdeel van de metaverse. Mensen hebben waarschijnlijk toegang tot de metaverse middels virtuele realiteit en Augmented Reality technologieën zoals headsets en hologrammen.

Waarom hebben we de metaverse nodig?

We hebben de metaverse waarschijnlijk niet per sé nodig maar het biedt bepaalde interessante voordelen. Aan de ene kant biedt de metaverse de mogelijkheid om uw locatie te overstijgen. Iedereen in uw bedrijf kan overal ter wereld vanuit thuis werken maar naar een virtueel kantoor komen waar persoonlijke interacties nagebootst worden. U kunt overal een concert bijwonen – terwijl de artiest echt live optreedt – en het gevoel hebben alsof u er fysiek met duizenden anderen bent.

De metaverse biedt ook de mogelijkheid voor ervaringen die in de verste verte niet lijken op de realiteit of die natuurwetten tarten.

Waar komt het idee van de metaverse vandaan?

Al is het nu een comeback aan het maken, de term “metaverse” bestaat al tientallen jaren. Het woord maakte zijn eerste verschijning in de sciencefiction roman uit 1992 van Neal Stephenson genaamd Snow Crash, om een op VR-gebaseerde vervanging van het internet te beschrijven. Het boek wordt nu aanbeden door vele persoonlijkheden in Silicon Valley – waaronder Amazon CEO Jeff Bezos – als een voorbode van de virtuele wereld.

Dat gezegd hebbende, interpretaties van de metaverse bestaan al tientallen jaren in de popcultuur. Vele films hebben verschillende benaderingen van de metaverse genomen met wellicht de meest bekende The Matrix en Ready Player One.

Bestaat de metaverse al?

De metaverse, of eerder gezegd: de hyperrealistische realiteit die niet te onderscheiden is van de ware realiteit, bestaat nog niet. Er is momenteel geen enkele representatie van hoe de gehele metaverse er uit zou moeten zien of zelfs wie deze zal creëren. Feitelijk lijkt het erop dat de metaverse niet het product van één maar juist van meerdere bedrijven zal worden.

De beste voorbeelden komen terecht uit video games. Het megapopulaire online platform Roblox bijvoorbeeld laat gebruikers zelf games bouwen en hier in een virtuele omgeving met elkaar gamen. In 2020 gaf rapper Lil Nas X een beroemd concert geheel virtueel met Roblox, wat laat zien hoe veelzijdig metaverses kunnen zijn.

Het voorbeeld wat het meest in de buurt van de volledig gerealiseerde metaverse komt, is echter Second Life. Hier kunnen gebruikers een avatar van zichzelf maken, een virtuele omgeving verkennen, voorwerpen in de game zelf aanschaffen en met spelers wereldwijd socialiseren. Deze voorbeelden zijn maar een klein voorbeeld van wat de mogelijkheden voor het virtuele leven zullen gaan zijn.

Hoe zal de metaverse invloed op mij hebben?

We gebruiken het internet al van boodschappen doen tot bankieren en ervaren het leven in de digitale werkelijkheid via videobellen en online rollenspel games. Het korte antwoord luidt dus: als u momenteel al internet gebruikt, zult u in de nabije toekomst waarschijnlijk een metaverse gebruiker worden.

Hoe zullen crypto en NFT’s in de metaverse gebruikt worden?

Het spreekt voor zich dat virtuele valuta en NFT’s een rol zullen spelen in de virtuele wereld. In de metaverse zult u dingen kunnen kopen zoals virtuele opbjecten en zelfs virtueel land. NFT’s aangeschaft met cryptovaluta maken het mogelijk dat u dit land bezit.

