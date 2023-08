Bitcoin, whisky of Hermés: waar moet je je geld in investeren?

Beleggen in Bitcoin kan veel opleveren, maar brengt ook grote risico’s met zich mee vanwege de inherente volatiliteit.

In het snelle en steeds veranderende beleggingslandschap zijn twee intrigerende opties naar voren gekomen als interessante alternatieven: Bitcoin en passiebeleggingen. Hoewel de gedecentraliseerde aard en het beperkte aanbod van Bitcoin veel aandacht hebben getrokken, hebben beleggers vragen gesteld over de stabiliteit ervan vanwege de volatiele koers.

Tegelijkertijd hebben passiebeleggingen, waaronder digitale activa zoals NFT’s en tastbare voorwerpen zoals zeldzame whisky, kunst en zelfs Lego, een hoge vlucht genomen in populariteit en presteren ze beter dan traditionele activa zoals goud en aandelen.

Om een beter begrip te krijgen van Bitcoin- en passiebeleggingen, zullen we hun unieke kenmerken onderzoeken, hun beleggingspotentieel evalueren en inzicht bieden in het navigeren door hun onvoorspelbare aard.

Beleg met passie!

Disclaimer: De informatie in dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als financieel advies. Beleggen in Bitcoin of passiebeleggingen brengt risico’s met zich mee, en personen moeten hun eigen onderzoek doen en een gekwalificeerd financieel adviseur raadplegen voordat ze beleggingsbeslissingen nemen. De auteur en het platform aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Beleggingsbeslissingen moeten worden gebaseerd op individuele omstandigheden en risicotolerantie.

Inhoudsopgave:

De turbulente reis van Bitcoin

Bitcoin, de revolutionaire cryptocurrency die in 2009 opkwam, heeft een opvallende opmars gemaakt vanuit de obscuriteit naar wereldwijde erkenning. De gedecentraliseerde aard en de toenemende acceptatie hebben wereldwijd veel interesse gewekt. Maar de rit in de achtbaan van de cryptocurrency-markt was verre van gladjes.

De dramatische stijging en daaropvolgende crash van de waarde van Bitcoin in 2022, ook wel bekend als de “cryptowinter”, heeft veel beleggers voorzichtig gemaakt. De cryptowinter heeft ook aanzienlijke gevolgen gehad voor cryptocurrency-beurzen, waarbij grote spelers zoals Core Scientific medewerkers hebben moeten ontslaan en activa hebben moeten verkopen.

Terwijl sommige analisten geloven dat de markt het dieptepunt heeft bereikt en dat de volgende bullmarkt in het verschiet ligt, zijn er anderen die denken dat de cryptowinter nog niet voorbij is en dat Bitcoin nog verder zou kunnen dalen.

Deze volatiliteit en de problemen bij grote beurzen roepen vragen op over de stabiliteit van Bitcoin op de lange termijn en of het een betrouwbare beleggingsoptie is – een gevoel dat veel Amerikaanse beleggers delen.

Een enquête uitgevoerd door CNBC: Make It, in samenwerking met Momentive, een AI-bedrijf, toonde aan dat ongeveer 60% van de Amerikanen investeren in cryptocurrency’s als zeer risicovol beschouwt, terwijl nog eens 26% het als matig risicovol beschouwt.

Ondanks deze risicoperceptie blijft Bitcoin echter schitteren om verschillende redenen:

Bitcoin heeft brede erkenning en adoptie bereikt, met grote bedrijven die het integreren in hun activiteiten, wat duidt op mainstream acceptatie. De beperkte voorraad van slechts 21 miljoen munten zorgt voor schaarste, en in combinatie met een toenemende vraag kan dit leiden tot potentiële koersstijgingen op de lange termijn. Institutionele interesse in Bitcoin, zoals blijkt uit de betrokkenheid van gerenommeerde financiële instellingen, voegt legitimiteit toe en trekt zowel particuliere als institutionele beleggers aan. Het gedecentraliseerde karakter van Bitcoin trekt mensen aan die op zoek zijn naar alternatieven voor traditionele financiële systemen. Hoewel het veranderende regelgevingslandschap uitdagingen met zich meebrengt op de korte termijn, kan het op de lange termijn stabiliteit bevorderen.

Met deze factoren in gedachten is Bitcoin ongetwijfeld een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid. Maar de belangrijke vraag blijft: is Bitcoin een goede investering voor jou?

Risicovolle onderneming: investeren in Bitcoin

Prominente financiële beïnvloeders, zoals Kevin O’Leary van Shark Tank, Jim Cramer en Tony Robbins, vergelijken Bitcoin met gokken in Las Vegas. Sommige beleggers voelen zich echter aangetrokken tot de opwinding en het potentieel van de constante prijsschommelingen van Bitcoin.

Volgens gegevens van CoinMarketCap bereikte Bitcoin in juni van dit jaar een waarde van net boven de 30.000 USD, het hoogste punt sinds de crash in 2022. Deze bounce-back laat de veerkracht van Bitcoin zien, maar benadrukt ook de inherente volatiliteit van de cryptocurrency.

Jackie Tan, hoofd productontwikkeling bij Tribe, een Web3- en blockchain-ecosysteembedrijf, benadrukt het belang van voorzichtigheid bij het benaderen van Bitcoin-investeringen. Hij vertelt ExpressVPN: “De waarde van cryptocurrency’s kan enorm fluctueren, in tegenstelling tot traditionele aandelen. Terwijl goede beslissingen en inzetten kunnen leiden tot hoge rendementen, kun je de volgende dag wakker worden met het compleet tegenovergestelde.”

Tan merkt verder op dat onzekerheden in de regelgeving bijdragen aan het relatieve risico van Bitcoin-beleggingen. “Veranderingen in overheidsregels kunnen invloed hebben op de legaliteit en levensvatbaarheid van deze activa, wat bijdraagt aan het risicovolle karakter ervan,” zegt hij.

Wereldwijde gebeurtenissen, culturele verschuivingen, sentiment in de gemeenschap, trends in sociale media en steunbetuigingen van beroemdheden hebben allemaal invloed op de waarde van Bitcoin. Deze factoren kunnen een hype creëren en de vraag naar specifieke munten vergroten. Tan wijst erop dat de groeiende belangstelling van institutionele beleggers, hedgefondsen en bedrijven een cruciale rol heeft gespeeld in het legitimeren van cryptocurrency’s als beleggingsobjecten en het opdrijven van de vraag.

Verdict: is Bitcoin een goede investering?

Dat hangt ervan af. Als je risico’s wilt nemen en van spanning houdt, is Bitcoin aantrekkelijk. Gezien het volatiele karakter en mogelijke onzekerheden op het gebied van regelgeving, is het echter aan te raden om je risicotolerantie grondig te beoordelen en je beleggingen op de juiste manier toe te wijzen. Blijf ook op de hoogte van de marktdynamiek.

Voor mensen die iets minder volatiel en stabieler dan Bitcoin zoeken, kunnen passiebeleggingen een aantrekkelijk alternatief zijn.

Het aantrekkelijke rendement van passiebeleggingen

Passiebeleggingen, zoals digitale activa en tastbare schatten zoals NFT’s, zeldzame whisky, fijne kunst en luxeartikelen, winnen aan populariteit vanwege hun unieke aantrekkingskracht en indrukwekkende groei. Deze alternatieve activa presteren beter dan mainstream beleggingen zoals goud en aandelen, omdat ze meer stabiliteit bieden.

Een belangrijk voordeel van de meeste passiebeleggingen is dat je ze fysiek kunt bezitten en ervan kunt genieten, terwijl hun waarde behouden blijft. In tegenstelling tot virtuele activa bieden ze een tastbare band die aansluit bij de persoonlijke interesses van beleggers.

De populariteit van passiebeleggingen blijkt ook uit hun indrukwekkende prestaties. De Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) rapporteerde bijvoorbeeld een stijging van 16% in deze beleggingscategorie in 2022 (zie onderstaande grafiek), waarmee traditionele activa werden overtroffen. Dit trekt verder onderzoek aan naar de potentiële voordelen en risico’s van passiebeleggingen, vooral in vergelijking met de volatiliteit van Bitcoin.

Gek op whisky

Zeldzame whisky is volgens het 2022 Wealth Report van Knight Frank (KFLII) de duidelijke leider als het gaat om passiebeleggingen, met een groeipercentage van 373% over 10 jaar. Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de waarde van whisky, waaronder de leeftijd, zeldzaamheid en algehele kwaliteit.

James Phang, oprichter van de Singapore Liquid Gold Club en LiquidGoldAuctioneer, legt uit: “Vergeleken met traditionele financiële instrumenten zullen whisky’s altijd een inherente waarde hebben als verbruiksgoed. Het ergste dat kan gebeuren is dat als je whiskybelegging slecht presteert, je hem altijd kunt opdrinken.”

Phang, die sinds 2015 in whisky belegt, gelooft dat de gewaardeerde vloeistof een prominente alternatieve belegging zal blijven. Hij legt uit: “Whisky zal een steunpilaar blijven in alternatieve beleggingen, want elke zeldzame fles die geopend wordt, is een fles minder in de wereld. En als we ons beperken tot flessen van een enkel vat, is het rendement veel lager, waardoor deze flessen schaarser worden.”

Opmerkelijke succesverhalen in de whiskymarkt ondersteunen Phangs overtuiging. Hij wijst bijvoorbeeld op het geval van The Macallan Distillery: “In 2022 haalde het de krantenkoppen toen een ‘vergeten’ vat uit 1988, gekocht voor 5.000 GBP, op een veiling voor meer dan 1 miljoen GBP werd verkocht.”

“Het ergste dat kan gebeuren is dat als je whiskybelegging slecht presteert, je hem altijd nog kunt opdrinken.”

Phang benadrukt de impact van online veilingplatforms op de toegenomen vraag naar zeldzame whisky’s. Deze platforms bieden eenvoudige processen en lage toetredingsdrempels, wat de populariteit ervan vergroot in zowel het Verenigd Koninkrijk als Azië.

Toch is voorzichtigheid geboden bij whiskybeleggingen vanwege oplichters die onervaren investeerders via sociale media misleiden. Het gebrek aan regulering in de sector vergroot dit risico.

Experts adviseren om de authenticiteit van whisky-investeringen te verifiëren met de juiste documentatie, zoals eigendomscertificaten of aktes erkend door een pakhuis. Het potentiële rendement moet ook in overweging worden genomen, aangezien het een nichemarkt is en niet alle flessen zoals verwacht kunnen presteren.

Verdict: is whisky een goede investering?

Ja, investeren in whisky kan een haalbare optie zijn vanwege de waarde als consumptiegoed en de relatieve betaalbaarheid ten opzichte van andere passie-investeringen. Het begrijpen van de markt en de factoren die de kosten van zeldzame flessen en vaten whisky beïnvloeden, evenals de extra kosten zoals opslag en uitdagingen bij het vinden van kopers in de kleine whiskymarkt, is echter van essentieel belang.

Beeldschone winst

Investeren in beeldende kunst kan een winstgevende manier zijn om je portefeuille te diversifiëren en hoge rendementen te behalen. In 2022 presteerde beeldende kunst zelfs beter dan andere passiebeleggingscategorieën, met een indrukwekkende stijging van 29%. De wereldwijde online verkoop van beeldende kunst steeg van 10,2 miljard USD in 2021 naar ongeveer 10,8 miljard USD in 2022.

Volgens een onderzoek van Statista uit 2022 gebruikt 74% van de kunstkopers wereldwijd Instagram als platform om nieuw kunstgerelateerd talent te ontdekken. Dit wordt ondersteund door Artsy, een online marktplaats, die in hun rapport over trends in de kunstindustrie aangeeft dat Instagram een cruciaal kanaal is voor het ontdekken van nieuwe kunstenaars, waarbij interacties tussen kunstenaars een belangrijke rol spelen. Het rapport toonde ook aan dat online verkopen in 2022 belangrijke inkomstenbronnen waren voor galerieën.

Kunst heeft een niet-directe correlatie met de aandelenmarkt, waardoor het kan dienen als een potentiële bescherming tegen marktvolatiliteit. Bovendien kun je, als je een passie hebt voor kunst, esthetisch genieten terwijl je je financiële doelen nastreeft.

Het is echter belangrijk op te merken dat kunst meestal moeilijker te verkopen is en daarom een relatief illiquide activum is, wat problematisch kan zijn als je snel over geld wilt beschikken. Daarnaast heeft de inflatie galerieën ertoe aangezet de prijzen van hun kunstwerken te verhogen, wat het verkoopproces nog ingewikkelder maakt.

Net als bij whiskybeleggingen kunnen de kosten voor het kopen, opslaan en verzekeren van kunst aanzienlijk zijn. Kunstopslagfaciliteiten, die vaak een klimaatgecontroleerde omgeving vereisen, kunnen je rendement verlagen en het genereren van winst uit je investering bemoeilijken.

Sommige experts, zoals het Institute of International Finance, verwachten dat de kunstmarkt dit jaar zal krimpen als gevolg van inflatie en economische neergang in Europa.

Verdict: is investeren in kunst het waard?

Al met al kan investeren in kunst veelbelovend zijn, vooral voor fervente liefhebbers, omdat historisch bewijs aantoont dat kunst in waarde stijgt. Het is echter belangrijk om te weten dat niet alle soorten kunst evenveel zullen waarderen, omdat bepaalde kunstenaars meer verzamelwaardig zijn dan anderen. Investeringen in kunst vereisen vaak een langdurige betrokkenheid om de potentiële vruchten ervan te plukken, en het vinden van potentiële kopers kan een uitdaging zijn vanwege de nichemarkt waarin kunst zich bevindt.

Hoe zit het met NFT’s?

Na een snelle opkomst in populariteit in 2021, heeft de NFT-markt sinds 2022 aanzienlijk afgekoeld. Het handelsvolume van NFT’s is met meer dan 97% gedaald sinds het hoogtepunt in januari 2022, waar prijzen van miljoenen dollars werden betaald voor NFT’s, zoals het kunstwerk “Merge” van Pak dat 91,8 miljoen USD opbracht.

Factoren die hebben bijgedragen aan de daling van de NFT-markt zijn afnemende hype, een overvloed aan lage kwaliteit NFT’s en de invloed van de fluctuerende cryptocurrency-markt op de waarde van NFT’s.

De onderstaande grafiek illustreert de neerwaartse trend van de NFT-verkoop van april 2021 tot juni 2023.

Desondanks zijn er positieve indicatoren, omdat de technologie achter NFT’s, zoals blockchain en augmented reality (AR), nog steeds in ontwikkeling is. Opmerkelijke NFT-projecten zoals Women and Weapons en succesvolle mode-NFT’s van merken zoals Louis Vuitton suggereren ook aanhoudende interesse in de technologie.

Verdict: is beleggen in NFT’s riskant?

Ja, beleggen in NFT’s kan riskant zijn vanwege de sterke waardefluctuaties en het speculatieve karakter ervan, evenals het risico op fraude waarbij NFT’s verkocht kunnen worden zonder de juiste individuele licenties. Voordat je investeert in NFT’s, is het essentieel om te leren en te begrijpen hoe ze worden gecreëerd en verhandeld.

Rit naar rijkdom: investeren in auto’s

Luxe auto’s hebben aantrekkingskracht vanwege hun exclusiviteit, vakmanschap en status. Ze bieden een mogelijkheid om zich in te dekken tegen inflatie en kunnen aanzienlijke bedragen opleveren bij de verkoop.

De verkoop van een Ferrari 250 GTO uit 1962 overschreed in 2018 bijvoorbeeld het duizelingwekkende bedrag van 60 miljoen USD, terwijl een Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé uit 1955 (zie foto hieronder) in 2022 143 miljoen USD opbracht. Beide auto’s worden beschouwd als een van de duurste auto’s die op een veiling zijn verkocht. Voor sommigen worden auto’s beschouwd als een essentieel bezit omdat ze voor grote bedragen kunnen worden verkocht, vooral wanneer ze nodig zijn.

Er zijn echter ook nadelen aan het investeren in luxe auto’s, zoals de hoge aankoopprijs, de kosten van onderhoud en reparatie, de snelle waardevermindering en hogere verzekeringskosten. Bovendien is de markt voor tweedehands luxe auto’s niche, wat de verkooplastigheid vergroot.

Verdict: zijn luxe auto’s het investeren waard?

Luxe auto’s en oldtimers zijn voor veel mensen een statussymbool en een belangrijke investering. Of een luxe auto het waard is om in te investeren, hangt af van verschillende factoren, zoals de initiële kapitaalinvestering, de onderhoudskosten en de opslagkosten. Afhankelijk van je bereidheid om de kosten te dragen en je passie voor deze voertuigen, kan het de investering waard zijn.

Geld op zak

Luxe handtassen zijn lang meer dan alleen modeaccessoires en blijven investeerders boeien met hun blijvende aantrekkingskracht. Na de pandemie is de vraag naar deze felbegeerde artikelen ongekend gestegen, met merken als Hermés, Chanel en Louis Vuitton die hun positie als marktleiders verstevigd hebben.

Een opmerkelijk voorbeeld van het investeringspotentieel van luxe handtassen was de baanbrekende verkoop van een zeldzame Hermés Himalaya Birkin (foto hieronder) in 2016, die een recordprijs van meer dan 300.000 USD opleverde.

De exclusiviteit van Birkin-tassen maakt ze moeilijk te bemachtigen, en aspirant-eigenaren moeten een exclusief aankoopproces doorlopen om op de VIP-wachtlijst van het merk te komen. Ondanks deze uitdagingen, zijn er investeerders die succes boeken, zoals JTT Wong, die een roze mini Hermés Lindy kocht voor 7.000 USD en het binnen een week voor 14.000 USD verkocht.

“Zelfs als ik op de wachtlijst sta, ben ik bereid een prijs te betalen om het proces te versnellen”, deelt Wong met ExpressVPN. “Als ik een verkoper tegenkom die bereid is een tas te verkopen, ongeacht het model of mijn persoonlijke voorkeur, grijp ik die kans meteen aan. Belastingvrije locaties zoals de luchthavens van Frankfurt of Tokio zijn bijzonder vruchtbaar gebleken.”

Ook Chanel-tassen zijn aanzienlijk in prijs gestegen in de loop der jaren, met een recente prijsstijging van 16% voor de Medium Classic Flap (de tas wordt nu verkocht voor meer dan 10.000 USD) en 14% voor andere populaire ontwerpen zoals de Coco Handle, Chanel 19 en Pearl Crush.

Wong benadrukt dat investeren in luxe tassen waarschijnlijk lucratief zal blijven zolang merken als Hermés en Chanel hun bedrijfsmodellen handhaven. Parallelle handel, waarbij tassen in Europa worden gekocht en in Azië worden doorverkocht, wordt vaak gebruikt om de winst te maximaliseren.

Net als luxe tassen kunnen luxe horloges ook een leuke hobby en winstgevende onderneming zijn, waarbij bekende merken als Rolex, Patek Philippe en Audemars Piguet hun waarde in de loop der tijd behouden of zelfs verhogen. Een Rolex Daytona die in de jaren 60 voor 200 USD werd gekocht, heeft nu bijvoorbeeld een waarde van ongeveer 150.000 USD. Al gaat het gerucht dat, net als bij Hermés, geïnteresseerde kopers van een Audemars Piguet-horloge zich moeten bewijzen aan een verkoopmedewerker voordat ze de kans krijgen.

“Zolang Hermés en Chanel hun bedrijfsmodellen handhaven, zal investeren in luxe tassen waarschijnlijk lucratief blijven.”

Verdict: kunnen luxe tassen (en horloges) goede investeringen zijn?

Investeringen in luxe tassen en horloges kunnen winstgevend zijn, maar vereisen grondig onderzoek, begrip van de markt en soms aanzienlijke initiële investeringen. Het is belangrijk om rekening te houden met de onvoorspelbaarheid van de markt en de noodzaak van kennis en authenticatie om te voorkomen dat men wordt misleid door namaakproducten.

De bouweconomie: investeren in Lego

Een onderzoek uit 2022 in het Research in International Business and Finance Journal onthulde dat Lego niet alleen beter presteerde dan grote aandelen, goud en obligaties, maar ze zelfs met een aanzienlijke marge overtrof. The Wall Street Journal meldde dat volwassen fans van Lego, bekend als AFOLs, beleggingsrendementen behaalden die het gemiddelde overtroffen. Een geïnterviewde AFOL zei bijvoorbeeld een rendement van 150% tot 250% per verkoop te zien.

Volgens David Thorn, een AFOL en content director bij ExpressVPN, komt het succes van Lego doordat mensen die met Lego zijn opgegroeid nu hun beste investeringsjaren hebben bereikt en het zich kunnen veroorloven om hoge prijzen te betalen voor de sets die ze als kind hadden of altijd al wilden hebben.

Investeren in Lego-sets heeft voordelen zoals consistente waardestijging, vooral voor zeldzame en niet meer verkrijgbare sets. Enkele van de duurste Lego-sets van dit jaar zijn volgens War Gamer, een nieuwssite voor games, het Space Command Center (geschat op iets meer dan 10.000 USD) en het Lego Castle (1978-variant geschat op 9.900 USD). De nostalgie en wereldwijde populariteit van Lego zorgen voor een brede markt voor doorverkoop.

Er zijn echter ook uitdagingen, waaronder volatiliteit en onvoorspelbaarheid op de Lego-beleggingsmarkt. Op lange termijn kunnen demografische verschuivingen de interesse in Lego verminderen, en sets uit nieuwere tijdperken hebben mogelijk niet dezelfde vintage schaarste. De opslag van Lego-sets vereist zorgvuldigheid om waardevermindering te voorkomen, en het kan lang duren voordat sets in waarde stijgen.

“De mensen die met Lego zijn opgegroeid, gaan nu hun beste investeringsjaren tegemoet en kunnen het zich veroorloven om de hoofdprijs te betalen voor de sets die ze als kind hadden of wanhopig graag wilden hebben.”

Hoe moeten Lego-liefhebbers in het licht van deze factoren beleggen benaderen?

“Ik ben een fan van Lego, maar als investering blijft het een beetje een gok,” legt Thorn uit. “Ik raad aan om te kopen wat je wilt hebben, zodat als de vraag op een dag verdampt, je een set hebt die je misschien met je kinderen wilt bouwen. Lego gaat eeuwig mee. De blokken zijn bijna onverwoestbaar, tenzij ze echt worden misbruikt, in de zon liggen of met een hamer worden geslagen. Dus het is leuk. Beter dan een NFT of wijn die zuur is geworden in de fles, dat is zeker.”

Verdict: is Lego een goede investering?

Hoewel Lego een goede investering kan zijn met een lage instapdrempel, moeten investeerders zich bewust zijn van de noodzaak om de sets in perfecte staat te houden en dat de waarde na verloop van tijd kan variëren. Lego-sets kunnen alleen hoge prijzen opbrengen als ze in onberispelijke staat worden bewaard, wat betekent dat alle stukken intact moeten zijn en de dozen geen deuken mogen vertonen. Vervalste Lego-producten bestaan ook en kunnen transacties bemoeilijken. Lego kan echter een goed startpunt zijn voor mensen die willen experimenteren met beleggen vanwege de kleinere investeringskosten.

Voor goud gaan

Goud, al lang bekend als een veilige haven tijdens marktturbulentie, biedt een belangrijk voordeel van blijvende intrinsieke waarde en wereldwijde erkenning als waardevol bezit.

Een opmerkelijk voorbeeld van hooggeprijsd goud is de Double Eagle Coin uit 1933, die voor een indrukwekkende 30 miljoen USD werd verkocht op een veiling van Sotheby’s in 2021. Daarnaast overschreed de goudprijs 2.000 USD per ounce in april van dit jaar, de op één na hoogste waarde in de geschiedenis, zoals gerapporteerd door Barron’s, een financiële publicatie. Factoren zoals een zwakkere Amerikaanse dollar, dalende obligatierendementen en de mogelijkheid van een economische vertraging hebben de verhoogde interesse in goud aangewakkerd.

Hoewel goud aantrekkelijk kan zijn als een veilige investering, heeft het ook nadelen. Goud genereert geen dividenden of rente, waardoor het geen inkomsten genereert zoals aandelen of obligaties. Daarnaast is de goudprijs behoorlijk volatiel en onvoorspelbaar, beïnvloed door wereldwijde factoren zoals politieke instabiliteit en valutawaardeschommelingen. Investeren in fysiek goud brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van opslag en verzekering, wat zowel problematisch als duur kan zijn.

Verdict: is goud op dit moment een goede investering?

Hoewel goud een veilige en lucratieve investering kan zijn, is het misschien niet de beste keuze voor iedereen. Investeren in goud vereist een goed begrip van de wereldeconomie en zorgvuldig beheer van fysieke activa. Als je doel is om de groei van je investering te maximaliseren, dan is goud waarschijnlijk niet de meest geschikte optie voor jou.

8 tips om veilig te investeren in online bezittingen

Overweeg je te investeren in Bitcoin, NFT’s, goud en andere online activa? Het kan een spannende wereld zijn, maar het is cruciaal om veilig te blijven en je beleggingen te beschermen. Of je nu nieuw bent in het vak of een ervaren investeerder, deze eenvoudige tips helpen je met vertrouwen door het online beleggingslandschap te navigeren:

1. Begrijp de technologie

Neem de tijd om de onderliggende technologie en platforms te begrijpen voor het kopen en verhandelen van digitale of fysieke activa. Leer over transacties, smart contracts, wallets en het belang van publieke en private sleutels.

Sommige online veilinghuizen brengen platform-, verwerkings- en leveringskosten in rekening voor fysieke voorwerpen zoals kunst, merktassen en auto’s, zodat je aankopen veilig bij je worden afgeleverd. Daarom is het essentieel dat je begrijpt hoe hun platforms werken voordat je een bod uitbrengt of een item koopt, zodat je weet hoeveel je eigenlijk voor iets betaalt.

2. Doe je huiswerk

Grondig onderzoek is essentieel voordat je investeert in cryptocurrency’s, NFT’s of andere activa. Begrijp de visie van het project, het team erachter en de praktische toepassingen. Voor passie-investeringen zoals merktassen, leer over de waarde en vraag van het item. Beter nog, zoek uit of je met iemand kunt praten die echt een positief rendement heeft behaald op een bepaalde investering.

3. Gebruik betrouwbare platforms

Gebruik gerenommeerde beurzen en platforms om je digitale en fysieke activa te verhandelen en op te slaan. Deze platforms hebben robuuste beveiliging om je investeringen te beschermen. Sommige cryptocurrency-wallets en -platforms bieden bijvoorbeeld verzekeringspolissen aan op accounts.

4. Houd cybersecurity op peil

Gebruik hardware wallets om je privésleutels offline op te slaan. Implementeer twee-factorauthenticatie (2FA) op je accounts voor extra beveiliging. Zorg voor veilig online winkelen door te kiezen voor betrouwbare platforms en gegevensbeschermingsmaatregelen. Bij sommige veilinghuizen kun je anoniem blijven tijdens het aankoopproces, dus overweeg deze optie om geen aandacht op jezelf te vestigen.

5. Gebruik een VPN

Bescherm je internetverbinding met een VPN, vooral als je op openbare wifi-netwerken inlogt. VPN-encryptie beschermt je surfgeschiedenis, chats en transacties tegen hackers.

Of je het nu gebruikt om handel te drijven via je desktop of smartphone, de meeste gerenommeerde VPN-providers, zoals ExpressVPN, hebben een VPN voor pc, Mac, Android of iPhone en meer om al je apparaten te beveiligen.

6. Pas op voor oplichting

Wees alert op oplichting en phishingpogingen, vooral op handelsplatforms en sociale media. Klik nooit op verdachte links en deel geen persoonlijke gegevens. Wees op je hoede voor deals die te mooi lijken om waar te zijn.

7. Blijf op de hoogte

Volg het laatste nieuws en updates over digitale en fysieke activa door lid te worden van communities en forums. Blijf op de hoogte via gerenommeerde nieuwsbronnen voor specifieke investeringen, zoals CoinDesk voor cryptocurrency’s, Rebag voor tassen, horloges en sieraden, en Braeburn Whiskey voor advies over investeringen in vaten.

8. Win professioneel advies in

Vraag advies aan een goed geïnformeerde financieel adviseur als je twijfelt over investeren in cryptocurrency’s en NFT’s. Overweeg traditionele activa voor meer stabiliteit, zoals aandelen en bepaalde obligaties.